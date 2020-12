Donna compra un divano usato, ma durante la notte accade qualcosa: “Due occhi mi fissavano”

Una donna di nome Caylee Gilson ha deciso di comprare un divano usato su un gruppo Facebook. Si era da poco trasferita in un nuovo appartamento con suo figlio e alla vista di quel piccolo e comodo divano grigio, se ne è innamorata. Così, insieme al suo compagno, si è recata a casa del venditore e lo ha acquistato. Non sapeva però che qualcos’altro era “compreso nel prezzo”.

Era un divano molto carino. Il proprietario mi ha detto che aveva soltanto qualche molla che si vedeva, per colpa del suo boston terrier. Non si vedeva quasi per niente, così ho deciso di comprarlo.