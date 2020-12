(VIDEO) Il papà prova ad avvicinarsi alla pancia della sua mamma, guardate cosa fa il cane

Tebow è un mix di Pit Bull-Boxer, che si è recentemente ritrovato protagonista di un video diventato virale sul web. Gli amici a quattro zampe possiedono un istinto infallibile e si rendono conto di qualunque cambiamento dei proprietari. Da quando questo cane ha capito che la sua mamma umana aspetta un bambino, è diventato iperprotettivo nei suoi confronti.

Credit: tkuth80 – YouTube

Non permette a nessuno di avvicinarsi alla mia pancia, nemmeno al mio compagno, nonostante sia il padre del bambino! Ogni volta che ci prova, Tebow attiva la modalità guardia e fa di tutto affinché le sue mani rimangano lontane da me!

È un cane dolce e amichevole con tutti. Si lascia fare qualsiasi cosa e non è geloso nemmeno dei suoi giochi. Ma se si tratta della mia pancia, guai a chi si avvicina. Io credo che capisca che dentro di me ci sia un essere indifeso, che debba essere protetto in ogni momento.

La padrona di Tebow ha voluto pubblicare sul web, il video del suo comportamento, ogni volta che il padre del bambino prova ad avvicinarsi alla sua pancia. Il cane non ha paura di reagire, ne di abbaiare. Farebbe qualsiasi cosa pur di proteggere il bambino.

Il video di Tebow

Credit video: tkuth80 – YouTube

Gli specialisti del comportamento dicono che questo è un comportamento comune tra i cani e il loro modo di prepararsi per un nuovo essere umano!

Dopo la nascita, sempre secondo il parere degli esperti, il suo comportamento dovrebbe tornare quello di prima. Anche se sarà sempre protettivo nei confronti del piccolo.

Di certo non è una novità, che un cane tenda a proteggere i bambini più degli adulti. Sono i membri più deboli della famiglia e vanno difesi ad ogni costo.

Diversi ricercatori affermano che un amico a quattro zampe vede la propria famiglia come un branco, mentre altri che la considerano come un gruppo sociale a cui sentono di appartenere. Un gruppo che da loro amore, cibo e un caldo letto in cui dormire. Ed è proprio per questo, che il cane sente di dover fare qualsiasi cosa per proteggere quelle persone. Un senso di protezione che aumenta quando si tratta di bambini o neonati.