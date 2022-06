Dal piccolo comune di Carmignano, in provincia di Prato, in Toscana, ci arriva una storia agghiacciante. Una donna che viveva con 37 cani in casa è stata denunciata per maltrattamenti su quelle povere creature che vivevano in condizioni decisamente disumane. Non c’era lo spazio per tutti quei randagi raccolti per strada. E la donna non si occupava di loro a dovere.

Fonte foto da Pixabay

La donna di 54 anni teneva i 37 cani in casa con lei, in condizioni davvero terribili. I vicini di casa, stanchi di sentire continuamente abbaiare quelle povere creature, chiuse in spazi troppo stretti e gestiti malissimo dalla donna, hanno chiamato gli agenti.

Quando i Carabinieri di Poggio a Caiano, in provincia di Prato, hanno raggiunto la casa della donna sono rimaste senza parole. I cuccioli erano quasi tutti di razza, tra cui cinque cuccioli di barbone. Vivevano in condizioni davvero terribili e i vicini esasperati hanno chiamato le forze dell’ordine.

La precarietà della gestione dei cani in rapporto alle loro caratteristiche etologiche è ritenuta incompatibile con la loro natura e tale da far configurare il reato di maltrattamento.

Questo quello che si legge nel verbale che i Carabinieri hanno redatto dopo aver salvato i cani. Tutti gli animali liberati da quella casa si trovano in una struttura di accoglienza per i cani, a disposizione della magistratura. Quando sarà possibile, si penserà all’adozione per trovare loro una casa per sempre.

Il comune di Carmignano ha fatto sapere di aver emesso un’ordinanza che impone alla donna una pulizia straordinaria nella sua casa, per esigenze di tutela sanitaria. Tra i cani ritrovati un Buldog Inglese, un Australian Shepard, un Barbone gigante, un Welsh Corgi e diversi Barbone, anche cuccioli di poche settimane.

L’operazione è stata resa possibile grazie anche all’intervento dell’Enpa di Prato e delle Guardie Zoofile provinciali, oltre che dei Carabinieri.