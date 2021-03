Donna di 102 anni chiede alla polizia di riavere il suo animale domestico

Perché la donna di 102 anni non è più con il suo animale domestico?

Questa è la storia di una donna di 102 anni che rivuole avere indietro il suo animale domestico. La simpatica nonnina ha lanciato un appello perché non riesce a vivere senza Vitricio, il pappagallo che vive con lei da cinque decenni. Perché i due sono stati separati? Per quale motivo non vivono più sotto lo stesso tetto?

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva da Córdoba, in Colombia e la protagonista è Minerva Castellano, un’arzilla nonnina di 102 anni che ha lanciato un appello per poter recuperare il suo adorato pappagallo.

Per lei non è solo un animale domestico, è un vero e proprio compagno di vita. Ed è l’unico ricordo che le è rimasto del marito defunto, Miguel del Toro, morto più di 10 anni fa. La famiglia si prende cura di lei e anche dal pappagallo giallo moña.

Il pappagallo vive con la famiglia dal 1970. Ha visto crescere l’amore tral a nonnina e il marito e ha visto nascere decine di figli e quasi cinquanta tra nipoti e pronipoti.

Vitricio ha reso felici tutti quanti, anche perché amava cantare. Lo ha fatto fino a quando la polizia non è intervenuta per sequestrare il pennuto alla nonnina.

Perché la polizia ha sequestrato il pappagallo alla donna di 102 anni?

Elena Guerrero, nipote di Minerva Castellano, ha raccontato che il pappagallo doveva essere curato, ma durante il trasporto la polizia l’ha fermata perché non si poteva tenere quella specie nel paese.

La ragazza ha cercato di spiegare che quell’animale vive con la famiglia da 50 anni, ma gli agenti l’hanno ignorata. Questo fatto ha gettato nello sconforto la donna di 102 anni che sta soffrendo per la mancanza di Vitricio. In un video la famiglia ha deciso di mostrare quanto dolore questa decisione ha comportato nella povera nonnina.

Non si può far niente per aiutare la povera donna?