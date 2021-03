Maria Teresa Ruta svela: “Dopo la finale è arrivata la polizia”

C’è da dirlo, questa edizione del Grande Fratello Vip è sembrata a dir poco infinita. I concorrenti sono rimasti nella casa per quasi 6 mesi e, ovviamente, una volta fuori tutti avevano una gran voglia di festeggiare e abbracciare i propri cari.

Il vincitore di questa agognata edizione è stato l’influencer 25 enne Tommaso Zorzi: c’è da dirlo, il ragazzo ha fatto davvero un percorso straordinario. Mai inopportuno e mai fuori luogo, il ragazzo si è fatto amare da tutto il pubblico.

Ora, a togliersi qualche sassolino dalla scarpa è Maria Teresa Ruta: la concorrente uscita dalla casa con un velo di amarezza ha svelato cos’è successo alla festa dopo la finale.

Maria Teresa Ruta ha parlato dell’arrivo della polizia. Sembra infatti che gli assembramenti, i baci e gli abbracci, non siano passati inosservati. La donna ha spiegato cos’è successo:

“Stavamo cenando ed è arrivata la polizia, ci ha guardato e ci ha detto che il nostro era un assembramento. Hanno chiamato la questura, ci hanno dato dieci minuti di tempo, ci siamo imboscati nelle stanze.”

La concorrente ha poi spiegato: “Eravamo quelli che erano dentro la casa, tutti tamponati.” Tuttavia, qualcosa non torna. Alla festa c’erano amici, parenti, congiunti e non solo. Insomma, un rischio di focolaio non indifferente.

Tutti però si sono sottoposti al tampone, proprio la dolcissima Sofia, la figlia di Dayane Mello, ha detto ingenuamente alla mamma di aver fatto il tampone per vederla: beh, se l’hanno fatto ad una bambina viene da pensare che tutto il cast si sia sottoposto all’esame molecolare.

Insomma, dopo un assembramento del genere, speriamo che tutto vada per il meglio. Sarebbe davvero un rischio per tutti altrimenti.