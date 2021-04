Purtroppo molte persone sono costrette a lasciare la propria casa a causa di grandi ingiustizie. Questa situazione è particolarmente grave quando la vicenda coinvolge persone anziane e gli animali da loro accuditi. È quanto accaduto a una donna e il suo cane sfrattati di casa in malo modo e senza un apparente motivo valido.

Fonte Pixabay

Irma Vasquez, una donna di 68 anni e a Lucky, il suo cane, vivevano in una stanza in affitto a Usuluan, ad El Salvador. Solo che, di punto in bianco, i due sono stati sfrattati, nonostante la donna avesse già coperto il costo dell’affitto.

Secondo la proprietaria della stanza, Irma era rea di aver usato troppa acqua per lavare un corridoio e per questo ha deciso di buttarla fuori, senza il minimo riguardo su dove la donna avebbe dormito e su cosasarebbe successo ai suoi animali e alle sue cose.

Irma ha spiegato aveva pagato ben tre mesi in anticipo, ma la padrona di casa, senza motivo, le ha chiesto di pagare un quarto mese in anticipo. Quando la donna è uscita un attimo per fare la spesa, al rientro ha trovato l’ingresso bloccato. L’avevano cacciata fuori di casa.

Irma ha così preso i pochi soldi che le rimanevano e il suo inseparabile cane Lucky per cercare un nuovo alloggio nella capitale, sperando anche di poter ricevere aiuto per quella che è una vera e propria ingiustizia. Solo non è riuscita ad affittare un nuovo posto in cui vivere in quanto nessuno accetta che porti con sé il proprio cane. Ma Irma mai e poi mai si separerà dal suo amico a quattro zampe.

Donna e cane sfrattati: chi li aiuterà?

La donna non ha nessuno che possa aiutarla: non ha una famiglia e l’unico figlio che ha vive negli Stati Uniti, ma non hanno contatti. Dopo aver trascorso due giorni per strada, al freddo, Irma e Lucky hanno ricevuto aiuto. Un uomo rimasto anonimo le ha dato una casa dove poter vivere. Si sa solo che questo giovane degli USA le ha detto di avere una casa vuota e che se voleva poteva stare lì insieme al cane.

Ora Irma e Lucky possono riposare tranquilli in una casa, ma devono ancora affrontare la mancanza di lavoro e degli oggetti di cui sono rimasti sprovvisti.