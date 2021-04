Il cane dipinge casa prendendo di nascosto la vernice, il video del disastro

Il cane dipinge casa in un attimo di distrazione dei suoi proprietari. Avevano lasciato incustodita della vernice e il cucciolo di Labrador nero, non sapendo che fosse proibito, ha deciso di divertirsi un po’, combinando dei guai inimmaginabili in giro per tutta l’abitazione. Secondo voi come hanno reagito i suoi proprietari?

Fonte Pixabay

Questa è la storia di Max, il Labrador nero che ha ricevuto il non proprio piacevole soprannome di cane più distruttivo della Gran Bretagna. In soli due minuti, infatti, è riuscito a sporcare di vernica tutta la sua casa. Max vive in Cornovaglia con la sua famiglia e ha usato una sola latta di vernice per combinare un disastro.

La famiglia Lowery aveva deciso di dare una rinfrescata alla camera da letto di Lorna e Richard. Per questo motivo aveva portato in casa una latta di vernice blu navy, per decorare una delle pareti della stanza. L’acquisto è stato fatto molto tempo fa.

Ci sono voluti sei mesi prima che qualcuno decidesse di usare quella latta di vernice. E questo qualcuno era Max, il Labrador di un anno che vive in casa con loro e che è già molto famoso come combinaguai. Ma di solito ama mordicchiare i telecomandi, le scarpe, distruggere il letto…

Questa volta si è cimentato con il decoro della casa. Mentre Lorna era in casa a raccogliere i giocattoli per i bambini, Max ha raggiunto il balcone e rovesciato la vernice, sporcandosi le zampe e facendo una bella passeggiata in tutta casa. Nessuno ha sentito niente.

Il cane dipinge casa e si fa pizzicare solo molto tempo dopo

La famiglia si è accorta del guaio solo rientrando in casa dal giardino. La cucina e il soggiorno erano un disastro, c’erano macchie blu dappertutto. Sapeva di averla combinata grosso e aveva lo sguardo pentito.

La donna prima si è messa a piangere, perché aveva paura di dover spendere una fortuna per rimettere tutto a posto. Ma in tre ore ha pulito casa e perdonato Max. Come si fa a non voler bene a quel musetto?