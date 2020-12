Donna guarda il video delle telecamere di sicurezza e scopre cosa faceva il suo cucciolo di pastore tedesco nella sua assenza

Questo tenero e adorabile cucciolo di pastore tedesco deve sentire molto la nostalgia della sua mamma umana quando lei è fuori per lavoro o per delle commissioni. La donna ha scoperto come il cane fa per consolarsi quando lei non è nei paraggi. A quanto pare si mette ad annusare i suoi vestiti per sentirne l’odore e la vicinanza.

Fonte Pixabay

Raven Atchison un giorno ha dovuto lasciare da sola Kalina, la sua cucciolotta di pastore tedesco. Non aveva alternative, ma ha deciso di lasciare nella sua camera delle telecamere per capire se ci fossero dei problemi.

La donna voleva essere sicura che Kalina non soffrisse troppo di solitudine mentre lei era fuori casa. Assicurandosi che fosse al sicuro. Quello che Raven non sapeva, era che il pastore tedesco aveva trovato un modo geniale e semplice per non sentire la sua mancanza.

Kalina, mentre era da sola a casa, annusava i capi di abbigliamento della sua proprietaria, stendendosi sopra e sentendosi come se fosse accanto a lei veramente. Un gesto che ha commosso la donna e tutti coloro che lo hanno visto.

Il mio cuore si è sciolto assolutamente. Sono incredibilmente entusiasta che il mio profumo da solo le sia di conforto. L’averla vista rannicchiata nei miei vestiti e poi sdraiarsi in pace e con calma ha reso migliore la mia giornata.

La tenerezza di questo cucciolo di pastore tedesco a casa da solo

La donna così non solo ha scoperto come passava il tempo il suo pastore tedesco quando lei era fuori. Ma ha anche capito come mai i suoi vestiti non fossero mai nel posto in cui lei li aveva lasciati.

Fonte YouTube ViralHog

Il video ovviamente ha fatto il giro del web, per la dolcezza di questo cane che in casa da solo si consola come può.