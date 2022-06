Stava entrando nel suo box per sistemare una cuccia, quando una donna è stata morsa da un cane al canile di Montesilvano, comune in provincia di Pescara in Abruzzo. La donna, una volontaria che spesso si occupa dei cani randagi ospitati nella struttura abruzzese, sarebbe in gravi condizioni per le lesioni riportate.

La donna è una volontaria del Dog Village di Montesilvano. Nel tardo pomeriggio di venerdì 3 giugno è stata morsa da un cane che è un mix con un pastore abruzzese. Erano circa le 18.45 quando la donna è entrata nel parco recintato per sistemare una cuccia.

All’improvviso il cane ha assalito la donna, causandole lesioni molto gravi agli arti inferiori, agli arti superiori e anche alla testa. Subito un’ambulanza della Misericordia di Pescara l’ha portata al pronto soccorso in codice rosso. Per fortuna non è in pericolo di vita.

Carmelita Bellini, alla stampa locale, ha raccontato cosa è accaduto.

È una rinuncia a una proprietà, entrato nel Dog Village tramite il Comune. È giovanissimo, ma convive benissimo con quattro femmine adulte. Non c’è una ragione per questa aggressione, e ciò che ci lascia senza parole è proprio la mancanza di motivi apparenti per cui tutto ciò è successo. All’improvviso lui l’ha presa alla caviglia, e da lì ha proseguito in altre parti del corpo. Una cosa orrenda. Siamo tutti choccati per l’accaduto. In tanti anni che gestisco il Dog Village non si era mai verificata una cosa del genere, è la prima volta.

Donna morsa da un cane al canile di Montesilvano, come sta adesso?

Secondo quanto riportato sempre dalla stampa locale, i sanitari l’hanno soccorsa immediatamente al Dog Village di Montesilvano, prima di trasportarla in codice rosso in ospedale.

Le ferite a entrambi gli arti inferiori, a entrambi gli arti superiori e anche alla testa sarebbero gravi, ma per fortuna dovrebbe cavarsela. Anche se le lesioni sono molto gravi.