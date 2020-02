Montesilvano, investiti mamma e figlio di sei anni. Il bambino è grave. Bambino di sei anni ricoverato ieri in gravi condizioni, insieme a sua madre. Ecco cosa è successo.

Lo spiacevole episodio si è verificato a Montesilvano, un comune italiano in provincia di Pescara. Una madre 31enne, è stata investita insieme a suo figlio di 6 anni, da un ragazzo alla guida di uno scooter, mentre stavano attraversando la strada. Entrambi sono stati trasportati con urgenza in ospedale, ma le condizioni del bambino sono gravi.

Secondo la ricostruzione dei fatti, una macchina si era fermata per far attraversare mamma e figlio, ma il ragazzo alla guida dello scooter, ha continuato il suo tragitto, investendoli in pieno.

I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i paramedici del 118.

La mamma non è attualmente in gravi condizioni, ha riportato soltanto delle fratture alle gambe, ma il bambino ha riportato un politrauma e le sue condizioni destano preoccupazioni.

Anche il ragazzo, un diciassettenne, alla guida dello scooter, è stato trasportato in ospedale ed è attualmente sotto choc per quanto accaduto.

La vicenda è accaduta ieri, 11 febbraio, intorno alle 17:30 del pomeriggio. Per il momento non si hanno ulteriori informazioni riguardo l’intervento dell’autorità e riguardo le condizioni di salute dei coinvolti.

Nelle prossime ore si avranno nuove notizie.

Un altro spiacevole episodio, di cui si sta discutendo nelle ultime ore, è quello accaduto a Vomero, dove una maestra è stata ricoverata per meningite.

I genitori dei bambini sono preoccupati, soprattutto perché l’istituto scolastico ha deciso di restare aperto.

L’insegnante è stata ricoverata all’ospedale Domenico Cotugno di Napoli e adesso verrà avviata una profilassi per gli alunni e per tutte le persone che sono state a contatto con lei e che potrebbero essere state contagiate.

Purtroppo non è il primo caso di meningite quest’anno. Si tratta di una infezione abbastanza grave, che può anche essere fatale. Non c’è nulla di più importante che saper riconoscere i sintomi, quali febbre, nausea e malessere costante.

