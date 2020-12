Donna muore strangolata dai guinzagli dei cani

Dal Galles ci arriva la notizia di una tragedia che ha riguardato una donna mamma di quattro figli. La donna è caduta a terra mentre passeggiava ed è morta strangolata dai guinzagli dei suoi cani, che erano insieme a lei. I poveri animali stavano tentando di aiutarla a tirarsi su.

Deborah Roberts stava passeggiando come ogni mattina con i suoi amati cani. La 47enne all’improvviso è inciampata ed è caduta. I cani hanno fatto di tutto per aiutarla, ma purtroppo i loro guinzagli l’hanno strangolata.

Quando la mamma di quattro figli è caduta, i due Stafforshire bull terrier hanno iniziato a tirare i loro guinzagli per poterla aiutare ad alzarsi da terra. Ma i due guinzagli si sono intrecciati intorno al collo.

La storia ci arriva dal Galles del Nord. A trovare la donna degli operai, che hanno raccontato di come i cani non le volessero fare del male. La stavano aiutando, ma la vicenda ha avuto un epilogo negativo. Quando sono arrivati stava già soffocando.

Tyson e Ruby, i suoi cani, sono sempre stati molto dolci e affettuosi, come confermano tutte le persone che conoscono la donna. Pensavano davvero di poterla salvare. Purtroppo, nonostante l’intervento degli operai, per la donna non c’è stato niente da fare.

Donna strangolata dai guinzagli dei cani: le parole del figlio

Sono cani molto buoni, stavano cercando di aiutare mia madre quando è caduta.

Queste le parole di uno dei figli della proprietaria dei cani morta dopo essere caduta. La donna era affetta dalla malattia di Huntington, una patologia degenerativa che compromette le funzioni motorie.

Il medico legale ha registrato la morte per cause accidentali. Quando è caduta, proprio a causa della malattia di cui soffre, non è riuscita più a tirarsi su. E i cani hanno cercato di aiutarla. Causandone purtroppo la morte.