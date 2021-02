Una vicenda con un lieto fine è avvenuta pochi mesi fa. Kaitlyn Kolinsky è riuscita a riabbracciare la sua cagnolina Sandy, due mesi dopo la sua misteriosa scomparsa. Il tutto si è concluso nel migliore dei modi, grazie all’intervento di un uomo, che ha trovato la cucciola fuori la sua abitazione.

Gli amici umani quando perdono il loro amato animale domestico, si preoccupano molto. La maggior parte crede che gli possa accadere qualcosa di brutto, infatti fanno di tutto per poterlo ritrovare il prima possibile.

Il dramma per questa famiglia, è avvenuto in una giornata come le altre. Era il 27 novembre dello scorso anno. Kaitlyn era uscita con Sandy per fare il loro solito giro per il quartiere.

Lo facevano sempre e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito. La donna, infatti, aveva anche deciso di portarla nel parco, per farla giocare con gli altri fratellini a quattro zampe.

All’improvviso, la piccola Sandy ha sentito un forte rumore. Era come uno sparo e si è spaventata. Proprio in quell’istante, la sua amica umana l’aveva lasciata libera ed è riuscita a fuggire. Ha provato a chiamarla, per farla tornare indietro, ma i suoi tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

Da quel momento, tutta la famiglia ha avviato in fretta le ricerche. Hanno anche pubblicato diversi appelli sul web, con la speranza di poterla ritrovare il prima possibile. Però nessuno aveva informazioni per poterli aiutare.

La riunione di Sandy con la sua amica umana

Queste persone non hanno mai perso la speranza di poterla ritrovare. Infatti, per settimane hanno girato per la città ed hanno anche appeso diversi volantini con dei disperati appelli.

Esattamente 2 mesi dopo, è arrivato il lieto fine che tutti speravano. Un uomo ha trovato la cucciola davanti il suo giardino. Grazie ad un suo amico veterinario, che ha controllato il suo microchip, ha scoperto che aveva una famiglia. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Per questo il signore ha avvisato subito Kaitlyn. La donna senza perdere nemmeno un secondo, è andata in fretta nella casa e Sandy, quando l’ha vista, non è riuscita a trattenere l’emozione.