Questa è la bellissima storia di una donna che non si separa mai dai suoi cani. Nemmeno quando deve lavorare. E allora pota un cane sulla schiena mentre è intenta a raccogliere il mais. Mentre gli altri cuccioli di casa la seguono fedelmente in quella che sembra per tutti una bellissima storia d’amore.

Yeliz è una bellissima e dolcissima donna che vive felice con i suoi cani. Uno di questi ha ben 12 anni: Canito è un nonnino e fa un po’ difficoltà a camminare.

Per questo motivo quando Yeliz deve uscire di casa per andare a raccogliere il mais, si carica sulle spalle Canito. Per non lasciarlo solo e portarlo a spasso.

Se c’è il sole, Yeliz esce ogni giorno per raccogliere il mais e sin da piccola Canito l’ha accompagnata. Adesso non può più camminare, ma la ragazza non se la sente di lasciarla a casa.

Così la ragazza carica Canito ogni giorno sulla schiena, per non portarla in braccio, così da avere le mani sempre libere. Non importa la stanchezza che prova e la fatica che fa trasportando un cane sulla schiena, perché lei è felice di fare qualcosa di importante per il suo pets.

Porta il cane sulla schiena e sorride: il video più bello che vedrete oggi

Il video della storia di Yeliz e Canito ha fatto il giro dei social network. Ed è già stato visualizzato più di 85mila volte. Il racconto proviene direttamente dalle parole di una ragazza che con la sua semplicità ha conquistato tutti quanti.

Molti anche i commenti positivi rivolti alla giovane che aiuta il cucciolo anziano prendendosi cura di lui con amore e dedizione.