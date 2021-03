Donna resta esterrefatta quando scopre dove dorme il suo cane dopo avergli comprato un costoso cuscino nuovo

Il cucciolo dorme nel portafrutta sistemato in cucina. E ignora bellamente la cuccia che i suoi proprietari gli hanno comprato per dormire sonni tranquilli e fare sogni sereni. Chissà perché preferisce quel cestino di plastica che non ha nemmeno un cuscino, evitando di andare a dormire su un bel cuscino morbido che magari lo aspetta.

Fonte Pixabay

Tobias ha soli 2 mesi e vive insieme al suo proprietario, Celso Lima, a Rio de Janeiro, in Brasile. Un giorno ha visto il suo piccoletto svegliarsi da un sonnellino appena fatto nel cestino della frutta.

L’uomo ha persino comprato un lettino per Tobia, così da permettergli di dormire sonni tranquilli. Ma è stato tutto inutile, perché lui ama dormire nel carrellino porta frutta, in un cestino che sembra perfetto per le sue dimensioni.

Tobia ha scelto da solo il suo lettino, anche se non è proprio una cuccia per cani. Forse gli piace perché si trova in cucina, la stanza preferita da ogni cucciolo perché lì si trova la pappa.

E forse il cucciolo ha pensato proprio a questa ipotesi. Così se mentre dorme qualcuno va in cucina può sempre chiedergli se magari gli allunga qualcosa da mangiare. Uno spuntino non si rifiuta mai.

Cucciolo dorme nel portafrutta, chissà perché

Il suo proprietario ha condiviso la foto di Tobias mentre dorme nel portafrutta sul gruppo Facebook “Adoro Cachorros” e in soli due giorni ha ottenuto migliaia di like e centinaia di commenti.

Tutti si chiedono perché dorma lì dentro e se effettivamente sta più comodo nel portafrutta, rispetto a una bella cuccia morbida e calda. Ma se ci sta bene lui, chi siamo noi per criticare?

Anche i vostri cani di solito dormono in posti impensabili in giro per casa? Quali sono i luoghi più strani dove avete pizzicato Fido a schiacciare un pisolino?