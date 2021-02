Donna rinchiude i suoi due cagnolini in un bagno sporco per punirli e li lascia senza cibo per settimane

I protagonisti di questa spiacevole vicenda, sono due poveri cagnolini vittime della cattiveria di una donna crudele. Tutto è iniziato quando, un giorno, i volontari dell’associazione Animal Hope Shelter, hanno ricevuto un video che mostrava due cagnolini chiusi in un piccolo bagno, completamente sporco. I poveri animali non avevano nemmeno dell’acqua accanto a loro.

Credit: YouTube

La denuncia è partita dai vicini della donna, stanchi di tollerare la sua malvagità. Ogni volta che i due cagnolini commettevano un errore, la proprietaria li picchiava e li rinchiudeva in quel bagno sporco, come a volerli mettere in punizione. La cosa più orribile, è che li lasciava in quella stanza per settimane, senza cibo e senza acqua.

Alla fine, i residenti del quartiere hanno trovato coraggio e hanno chiamato i volontari, raccontando loro tutta la vicenda. I ragazzi, scossi da quelle parole, hanno subito deciso di fare un sopralluogo all’abitazione.

L’intervento dei volontari per salvare i due cagnolini

Quando i volontari sono arrivati, la donna non era a casa e sono così riusciti ad entrare senza nessun ostacolo. Hanno ripreso in un video la situazione dei due animali e l’hanno inviato alle autorità. Dovevano ottenere il loro consenso per entrare ed intervenire.

Credit: YouTube

Quando i cani hanno sentito che c’erano delle persone in casa, hanno iniziato a graffiare disperatamente la porta.

Grazie all’autorizzazione delle forze dell’ordine, i ragazzi hanno potuto fare irruzione all’interno di quel bagno.

L’odore era nauseante e le condizioni in cui due poveri cani vivevano, erano persino peggiori di quanto avessimo immaginato.

Gli agenti della polizia hanno denunciato la donna e hanno aperto un fascicolo di indagine. I due poveri cagnolini sono stati sequestrati e portati in una clinica veterinaria, per essere sottoposti a tutte le cure necessarie. Fortunatamente adesso sono al sicuro e i medici sono certi che si riprenderanno presto.

Credit: YouTube

Per quanto riguarda la donna, dovrà adesso rispondere delle accuse e comparire in un Tribunale.