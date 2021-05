Mettere di fronte a scelte del genere persone che hanno già perso tutto è crudele e chi lo ha fatto non ha un cuore. Una donna rischia seriamente di perdere i suoi animali domestici. Purtroppo non ha più un lavoro per mantenersi e le hanno detto di optare o per un tetto sulla testa ma senza di loro o per la vita in strada con loro.

Fonte Pixabay

Vanessa è una donna di 37 anni che vive a San Paolo, in Brasile. Lavorava come cuoca prima che la pandemia gettasse nella crisi più nera tanti settori, come quello della ristorazione. Purtroppo l’hanno licenziata e ora si trova senza un’occupazione.

Vanessa ha sempre condiviso la sua vita con i suoi amati animali domestici. Che le sono rimasti accanto anche quando ha perso la sua casa perché non aveva più soldi. Tre lunghi mesi vissuti nell’incertezza, ma loro non l’hanno mai abbandonata.

Nonostante l’abbian sfrattata di casa perché non aveva più i soldi per pagare l’affitto, non ha mai pensato di rinunciare alla compagnia dei suoi amati cuccioli. Sarebbero sempre stati al suo fianco.

Vivono giorno e notte in strada, ma non si può chiamare vita. Per questo alcune persone che sono venute a conoscenza della sua storia hanno attivato una campagna sui social network per raccogliere fondi per trovarle una nuova casa.

Vanessa non potrà mai perdere i suoi animali domestici

Mentre lei è in cerca di una sistemazione e di un’occupazione che consenta a tutti di vivere degnamente, alcuni senzatetto solidali con lei si prendono cura dei cani.

Il caso di Vanessa è diventato virale in pochi minuti e grazie al passaparola si spera di poterla aiutare. La donna ha urgente bisogno di trovare una nuova casa che abbia abbastanza spazio per tenere i suoi animali: speriamo nel lieto fine per lei e i suoi cani!