Cani che combattono in strada. Nessuno avrebbe mai pensato di intervenire per sedare la rissa, per paura di farsi del male. Ma una donna rischia la sua stessa vita pur di salvare il suo carlino, che si era messo a litigare in mezzo alla via con un pitbull ben più grosso di lui.

Marina Galvão è una donna avvocato brasiliana di 30 anni, che ha messo letteralmente a rischio la propria vita pur di salvare quella del proprio cucciolo di carlino di nome Pagu.

Si trovava in strada con Pagu, quando all’improvviso il suo cane ha avuto a che fare con un pitbull, il cui proprietario non aveva controllato attentamente. Il piccolo carlino se la poteva vedere molto brutta.

Una telecamera di sicurezza nel centro della città di Palmas, città del Brasile, capitale dello Stato del Tocantins, parte della mesoregione Oriental do Tocantins e della microregione di Porto Nacional, ha immortalato il momento esatto in cui la donna è intervenuta.

Stavo portando a spasso il mio cane e quando sono arrivata in strada vicino a casa mia ho visto un pitbull libero. Indossava un guinzaglio, ma non c’era nessuno con lui. Ho preso in braccio il mio cane, ma è riuscito a strapparmelo dalle braccia.

Non ha avuto paura. O forse non ha avuto nemmeno il tempo di pensarci. La giovane donna è intervenuta non appena ha visto che il suo carlino è stato attaccato dal pitbull. Pagu non ce la poteva fare da solo.

La donna divide in strada i due cani che combattono

La donna ha rischiato la sua stessa vita lo scorso 30 settembre, per salvare il piccolo Pagu, che da solo non avrebbe potuto reagire agli attacchi dell’altro cane.

Marina si è avventata sul pitbull per calmarlo, mentre chiedeva al vicino di prendere Pagu è portarlo a casa. Ma il pitbull è entrato nella casa per cercare il carlino, prima che il proprietario lo riportasse in strada. Non sanno chi possa aver lasciato da solo il pitbull. Che in realtà, dice Marina, non era aggressivo, ma era troppo grande e avrebbe potuto causare danni al suo carlino.