Paura a Milano, una bambina di un anno e mezzo è stata morsa al volto da un pitbull. La vicenda è accaduta lo scorso martedì pomeriggio in via Primo Mazzolari. Secondo quanto reso noto finora, l’animale sarebbe sfuggito al controllo della sua padrona, vicina di casa della famiglia della piccola.

In seguito, il pitbull si sarebbe avventato verso la bambina di un anno e mezzo che si trovava nei pressi della sua casa. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno trasportato con urgenza la bambina in ospedale. Una volta raggiunta la struttura ospedaliera, il team medico si è mobilitato per medicare e soccorrere la piccola.

Credit: pixabay.com

Secondo quanto emerso dal suo bollettino medico, le sue condizioni sono attualmente gravi. Ma fortunatamente la bambina non è in pericolo di vita.

Bambina di un anno e mezzo morsa da un pitbull: la dinamica dell’incidente

Credit: DroneScapes By Atellani – YouTube

Sulla vicenda sono intervenute anche le forze dell’ordine. La polizia sta indagando per cercare di ricostruire l’intera dinamica dei fatti e capire cosa abbia portato il pitbull a scagliarsi contro la piccola.

Credit: pixabay.com

Sembrerebbe che entrambe le famiglie stessero uscendo nello stesso momento. La vicina di casa con il sui pitbull e i genitori della piccola con il passeggino. Il cane sarebbe sfuggito al controllo della sua umana, riuscendo a raggiungere la bambina, per poi morderla al volto. Le ferite riportate, tra lo zigomo e l’occhio, sono risultate purtroppo gravi.

Credit: pixabay.com

Una dinamica che fa pensare ad un incidente, di cui nessuno ha la colpa. Ma cosa potrebbe aver portato il pitbull a scagliarsi contro una bambina?

Al termine delle indagini, le forze dell’ordine potranno stabilire le eventuali responsabilità nei confronti della padrona dell’animale.

Seguiranno, nei prossimi giorni, nuovi aggiornamenti sulla vicenda e sulle condizioni di salute della bambina.