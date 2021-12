Cosa ci fa un gattino affamato su uno scaffale di Walmart? Sicuramente era andato lì in cerca di cibo, sperando di trovarne di fresco, visto che, poverino, era costretto a vivere in strada. Una donna lo ha visto e non poteva credere ai suoi occhi. Quello che questa donna non sapeva, e nemmeno il micio ne era a conoscenza, era che i due sarebbero diventati inseparabili.

Annie Rahe si era recata a fare la spesa in un negozio della catena americana di Walmart. Passando per la zona degli oggetti decorativi, il suo sguardo è stato attirato da un gattino piccolo e sporco che comodamente dormiva tra gli scaffali della corsia.

La donna ha subito chiamato un dipendente del negozio, per ha raccontato del suo abbandono nel parcheggio e cdi come si nutriva delle scorte, nascondendosi nel negozio. La donna è andata al reparto animali domestici per comprare del patè da offrire al gattino.

Il gatto è corso da lei per mangiare, quindi era decisamente affamato. Era cordiale e amichevole. Ben presto la donna si è innamorata del suo fare giocoso. Lo ha preso e lo ha portato a casa, trasportandolo in una scatola di carta, prima di comprargli un trasportino.

All’inizio ha avuto difficoltà a farlo uscire dalla scatola. Era in un posto nuovo e non si fidava. Ma dopo un’ora ha conquistato definitivamente la sua fiducia. Gli ha fatto anche un bagno e lo ha portato dal veterinario per le prime cure: era denutrito, ma stava bene.

Il gattino affamato su uno scaffale di Walmart ora ha una casa amorevole e calda dove vivere

La donna ha deciso di adottare il gatto e lo ha chiamato Wally.

Gli dà da mangiare ogni giorno quello consigliato dal veterinario, per farlo crescere forte e sano. E riprendere il peso che non aveva mai avuto.