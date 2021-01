Donna usa i peli dei cani per creare stivali e altri vestiti ed è geniale, ecco il video

Si possono riutilizzare i peli dei cani? Chi vive con Fido, soprattutto se ha un bel manto lungo e fluente, sa bene che i suoi “capelli” finiscono dappertutto. E noi passiamo le giornate a pulire e a togliere quei rotolini di pelliccia da ogni parte. Ma se si potesse invece riutilizzare? C’è chi li usa per creare stivali e vestiti da indossare, ad esempio.

Fonte Pixabay

Questa è la storia di Soleil Pond e di Nimbus. La coppia vive insieme e la mamma umana e il cane sono inseparabili. In casa, però, ci sono sempre tantissimi peli, visto che Nimbus ha una pelliccia decisamente importante.

Nimbus perde molto pelo, ma questo non ha preoccupato Soleil, che invece ha iniziato a utilizzarli per qualcosa di creativo.

Ho iniziato a tenere da parte la pelliccia da quando ho visto che ne ha una quantità incredibile. Ho sempre voluto creare dei ricordi con i suoi peli per alcuni membri della famiglia in tutto il paese che non hanno avuto l’opportunità di incontrarla.

Soleil Pond, dopo aver raccolto un bel po’ di peli, li ha portati alla sua amica Charlotte Lake, una ragazza in grado di creare oggetti incredibili. Sapete cosa ci ha fatto? Ha suggerito di realizzare dei caldi stivali con tutta quella morbida pelliccia bianca.

Charlotte Lake ha così creato un paio di stivaletti originali e divertenti. Per realizzare una sola scarpa ci sono volute circa 24 ore, perché non è così facile come si potrebbe pensare. Ma il risultato finale ha spiazzato tutti.

Gli stivali con peli dei cani, caldi e avvolgenti per l’inverno

Purtroppo la legittima proprietaria non ha ancora potuto indossare gli stivali, visto che abita lontano dalla sua amica e non si sono ancora incontrate.

Fonte YouTube 60 Second Docs

Chissà come reagirà Nimbus quando vedrà Soleil andare in giro con scarpe fatte con la sua pelliccia!