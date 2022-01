La storia della piccola Saiga ci dimostra che nella vita si può sempre avere una seconda possibilità. Dopo 15 lunghi anni di abusi, è riuscita a fuggire dalla sua abitazione e grazie all’aiuto di una volontaria, sta vivendo i suoi migliori ultimi anni.

CREDIT: YOUTUBE

Purtroppo nel mondo ci sono persone davvero crudeli, che non capiscono l’importanza e l’amore di un animale. Tanti cuccioli sono costretti a vivere qualcosa di terrificante.

La piccola Saiga per esempio ha passato 15 lunghi anni fuori la casa di quello che avrebbe dovuto essere il suo amico umano. Intorno al collo aveva una catena, che le impediva di fare tutto. Aveva uno spazio molto piccolo in cui muoversi.

Alla fine, quando le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente, l’uomo ha deciso di toglierle quella catena. Credeva che sarebbe rimasta lì ed avrebbe perso la vita in poco tempo.

CREDIT: YOUTUBE

Tuttavia, l’anziana cagnolina, con le poche forze che aveva a disposizione, è riuscita a fuggire via. È proprio a quel punto che ha incontrato una volontaria chiamata Olga e la sua vita è cambiata per sempre.

La bellissima trasformazione della piccola Saiga

CREDIT: YOUTUBE

La donna quando ha visto la cucciola, non è riuscita ad ignorarla. Era sdraiata sul ciglio di una strada e si vedeva che non le restava ancora molto tempo per vivere.

L’ha portata nel rifugio e tanti suoi amici le hanno consigliato di sottoporla ad eutanasia. Era l’unica soluzione per mettere fine alle sue sofferenze, ma la ragazza non aveva intenzione di mollare.

Voleva donarle i migliori ultimi anni della sua vita, visto ciò che aveva subito. Non voleva lasciarla andare senza prima farle conoscere l’amore di una famiglia e l’importanza di una casa calda. Ecco il video della sua storia di seguito:

Saiga è tornata a camminare di nuovo e dal suo salvataggio è passato più di un anno. Nessuno sa quanto ancora le resti da vivere, ma sicuramente ora anche lei ha avuto la seconda possibilità di vita che tanto desiderava.