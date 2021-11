Grazie ai suoi due nuovi fratellini e in particolare a Donatella, Sasha è riuscita a placare la sua ansia in un modo molto speciale

Questa storia è stata diffusa sui social da una donna di nome Mary Lynn Cristiano. Quest’ultima ha sempre creduto che la sua cagnolina Sasha, salvata da una situazione molto delicata, non sarebbe mai riuscita a fare amicizia con un altro cane.

Credit: MARY LYNN CRISTIANO

La femmina di pitbull di 9 anni è sempre stata piuttosto ansiosa e non ha mai mostrato interesse per gli altri animali o per tutti i giochi che la sua famiglia le ha comprato.

Ero certa che non sapesse come essere un normale cane, forse per colpa di tutto ciò che aveva passato. Poi un giorno tutto è cambiato.

Un giorno, Mary ha deciso di fare un altro tentativo ed ha portato a casa due cuccioli salvati dal rifugio locale: Biagio e Donatella. La donna sperava che, introducendoli nella vita della sua cagnolina in modo graduale, lei avrebbe imparato a tollerarli.

Quello che però non si sarebbe mai aspettata, è che Sasha avrebbe legato con i nuovi amici pelosi dopo solo due settimane. In particolare con Donatella.

Donatella è quella più goffa. Si siede goffamente, mangia goffamente. È adorabile, ma è davvero appiccicosa.

Il legame speciale tra Sasha e Donatella

Prima che Sasha incontrasse i suoi nuovi fratelli, si consolava leccando costantemente i piedi della sua mamma umana. Ora, invece, non fa altro che coccolare i nuovi amici a quattro zampe.

Credit: MARY LYNN CRISTIANO

Donatella è della razza Xoloitzcuintli ed è quasi completamente glabra, e qualcosa nella consistenza della sua pelle ha fatto desiderare a Sasha di leccarla costantemente. Prima dei cuccioli, ci leccava sempre i piedi ed devo ammettere che dopo un po’ diventava adorabilmente fastidiosa.

A differenza della sua mamma umana, Donatella non si preoccupa affatto dei “bagni” di Sasha, anzi sembra quasi adorarli!

Credit: MARY LYNN CRISTIANO

Siamo entrambe felici, perché ora Sasha ha qualcuno da leccare e riesce a placare la sua ansia e Donatella si rilassa e si addormenta.

Occupano l’intero divano quando fanno le cure termali. Entrambi devono sdraiarsi e nessun altro può avere il divano.

Mary non avrebbe mai immaginato che Sasha avrebbe aperto il suo cuore ai suoi due nuovi compagni di giochi. E ora, grazie a loro, la personalità del pitbull è completamente cambiata.