Dopo 2 mesi di ansia e preoccupazione il piccolo Oscar ha potuto riabbracciare la sua famiglia umana. Tutti erano molto preoccupati per lui, poiché credevano che gli fosse accaduto qualcosa di brutto, ma alla fine c’è stato il lieto fine che tutti desideravano. Ora sta bene ed è tornato ad essere felice.

CREDIT: INSTAGRAM

La vicenda è iniziata ad agosto di quest’anno. Quelle persone avevano adottato il cucciolo quando aveva pochi mesi di vita e sin da subito hanno instaurato un legame speciale con lui.

Hanno sempre fatto il possibile per farlo sentire protetto ed al sicuro. Oscar anche era molto legato alla sua famiglia ed ha sempre amato passare il tempo a giocare e a divertirsi con tutti loro.

Una mattina è avvenuto il dramma che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Il cucciolo era nel giardino, per passare un po’ di tempo all’aria aperta.

CREDIT: INSTAGRAM

I suoi amici umani ovviamente erano in casa ed uscivano spesso a controllarlo. All’improvviso, il suo papà umano è andato fuori per giocare con lui, ma si è reso conto di ciò che era accaduto.

Il piccolo Oscar era scomparso nel nulla. Era riuscito a rompere una parte della rete del suo giardino ed era scappato via. Tutti hanno pensato che avesse seguito qualche altro cane, per questo sono andati subito a cercarlo per il quartiere.

Il ritrovamento del piccolo Oscar

CREDIT: INSTAGRAM

Per diverse settimane hanno fatto il possibile per riuscire a ritrovarlo, ma del cucciolo nessuno aveva notizie. La famiglia ha anche fatto diversi appelli sul web, ma tutti i loro tentativi non hanno mai portato ai risultati sperati.

Un giorno i volontari di un rifugio del posto, hanno trovato il cane che vagava solo per la città. Si sono subito avvicinati a lui e dopo tutti i controlli, hanno scoperto che aveva un microchip. Grazie a questo, sono riusciti a rintracciare in fretta i suoi amici umani. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Grazie all’intervento dei ragazzi, Oscar ha potuto riabbracciare la sua famiglia e tutti erano al settimo cielo per questo bellissimo lieto fine. Nonostante il suo periodo in strada, il cane sta bene, deve solo riprendere un po’ di peso.