I proprietari cercavano il loro amato quattrozampe da tempo. Il cane era scomparso da 3 anni ormai. Le speranze erano poche. Poi il miracolo: il cane è stato ritrovato a vivere in un branco di animali selvatici. Potete solo immaginare la meraviglia della sua famiglia?

Chrissy è una dolce meticcia che si era persa nel nulla. La sua vita è sempre stata molto difficile, fin dall’inizio. A un anno poteva essere soppressa perché nel canile dove viveva non c’era posto per lei e nessuno l’aveva mai chiesta in adozione. La cagnolina è stata salvata e portata via da un’associazione che difende sempre gli animali. E poi è stata adottata da una famiglia. Ma le sue disavventure non finiscono qui.

La povera Chrissy un giorno durante la passeggiata con la sua nuova famiglia si è liberata dal guinzaglio ed è scappata via. I proprietari hanno cercato Chrissy dappertutto, non sapevano che fine avesse fatto, erano decisamente disperati. Di lei si sono perse le tracce per tre lunghissimi anni: le speranze di ritrovarla in vita erano decisamente poche, quando all’improvviso è avvenuto un vero e proprio miracolo.

All’improvviso Chrissy è riapparsa. Un gruppo di animalisti, Hound Huners, ha ritrovato la cagnolina in un bosco. Si era adattata alla vita della foresta, vivendo insieme a un branco di animali selvatici. In diverse occasioni la cagnolina era stata avvistati e i volontari avevano seguiti i suoi spostamenti tramite telecamere e segnalazioni. Prima era stata avvistata insieme a due cerbiatti e poi con un branco di coyote.

Dopo tanto tempo e tanti soldi spesi, i volontari ce l’hanno finalmente fatta a prendere la meticcia di tre anni che si spostava di continuo. Con una gabbia trappola l’hanno riportata nel rifugio dove l’avevano adottata e ora sta seguendo un percorso di riabilitazione prima di essere messa in adozione.

I volontari sono certi che il cane andrà presto in adozione.