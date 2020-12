Durante una lunga intervista a Verissimo, Tiziano Ferro si è aperto al pubblico, raccontando del suo passato, delle sue sofferenze, del coming out e della carriera, ma anche della morte del cane Beau e di come gli animali abbiano cambiato la sua vita. Chi ha perso un cane, sa esattamente di quale dolore il cantante abbia voluto parlare e di ciò che si prova quando si perde un amico a quattro zampe.

In molti ricordato il meraviglioso gesto di Tiziano Ferro dopo la morte dei suoi precedenti due cani. Il cantante è andato in canile ed ha adottato i due cani con meno possibilità. Due mix doberman, Beau e Jake, di ormai 7 e 8 anni e abbandonati perché “non di razza pura”.

Purtroppo dopo soli 4 mesi, Beau è morto:

Presto diventerò il volto di una campagna del Ministero per poter iscrivere gli animali domestici all’anagrafe come parte del nucleo familiare. I cani adulti ci danno un senso di gratitudine enorme. Ci migliorano la vita, ci spiegano la pazienza e la fiducia. Imparo da loro ogni giorno.

Dopo la morte dei nostri due cani, abbiamo deciso di prendere due dobermann di 7 anni. Beau dopo 4 mesi se n’è andato. Ma ha vissuto i 4 mesi più belli della sua vita, ne sono sicuro. Oggi con noi c’è Jake. Mi ha dato una vera capocciata al cuore.

Tiziano Ferro e la morte di Beau

Anche se per soli 4 mesi, grazie a Tiziano Ferro, Beau ha scoperto l’amore e cosa voglia dire vivere fuori dal box di un canile. Il cagnolone è stato operato d’urgenza a seguito di un’emorragia interna.

Dopo una lunga e spaventosa notte, i veterinari hanno dato la triste notizia al suo papà. Beau non ce l’ha fatta.

Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore… Adottate un cane adulto, pensateci se potete.

Questo l’addio del cantante, che anche nel dolore, continua a sollecitare le persone davanti all’adozione di cani adulti. Cani come Beau, che hanno trascorso tutta la vita in canile e che moriranno in canile. Anche se per soli 4 mesi, Beau ha conosciuto l’amore ed è morto felice.