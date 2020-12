Il cane adottato pensava di aver trovato la sua casa per sempre e una famiglia amorevole che si sarebbe presa cura di lui per il resto della sua vita. Dopo 5 anni, però, lo hanno riportato indietro come se fosse un pacco da restituire al canile quando nessuno aveva più bisogno di lui. Una storia triste che però ha un lieto fine.

Dart è un bellissimo cane di razza Amstaff. Quando era solo un cucciolo, i volontari lo avevano salvato dalla strada. Lo avevano trovato in condizioni disperate.

Il cucciolo, denutrito e malconcio, era stato adottato. Dalla Sicilia aveva fatto un lungo viaggio verso Roma. Perché qui la sua nuova famiglia gli aveva dato una casa. Che si sperava per sempre.

Ma dopo 5 anni da quel bel gesto d’amore, ecco la doccia fredda. Il cane è stato rimandato indietro nel canile, accompagnato da una scritta che è un macigno sul cuore. RDP. Rinuncia di proprietà.

I suoi nuovi proprietari avevano deciso di disfarsi di lui. Senza dare alcuna spiegazione. Semplicemente lo hanno riportato indietro come se fosse un pacco. Lasciandolo nuovamente da solo.

La storia del cane adottato rifiutato dopo 5 anni potrà avere un lieto fine?

La volontaria Marta Godi, insieme ai colleghi Flavio e Barbara, ha seguito la vicenda. Raccontando quello che era accaduto al povero Dart. Al quale per la seconda volta qualcuno ha negato la felicità.

Il momento in cui un cane arriva in canile accompagnato dal padrone e viene chiuso in un box credo sia un momento indescrivibile. È l’esatto momento in cui nei suoi occhi leggi la parola “Fine”. Lui però non ci crede alla parola Fine, e neanche noi… Quindi, adesso…. amore mio bello, tocca a te.

Ora si cerca una nuova casa per il cucciolo!

Dart è un Amstaff, ha 5 anni e cerca una nuova casa per sempre. Attualmente si trova a Roma nel canile di Valle Grande. Chi si fa avanti?