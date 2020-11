La storia di oggi parla del meraviglioso salvataggio di un cucciolo gettato nel cassonetto dell’immondizia. Era un normalissimo giorno per una donna che stava tornando a casa, percorrendo la solita strada. Improvvisamente, ha sentito un insolito pianto provenire da un parcheggio. Non aveva idea di cosa si trattasse ma, il suo istinto, l’ha portata a seguire quel disperato lamento.

Si è ritrovata davanti ad un cassonetto della spazzatura e quando ha guardato dentro, ha visto un povero cucciolo che piangeva rannicchiato sul fondo. Non sapendo cosa fare, la buona samaritana ha telefonato ad un suo amico e gli ha chiesto di raggiungerla. Voleva entrare nel bidone ma sapeva che le sarebbe servito aiuto per poi uscirne.

In pochi minuti l’uomo l’ha raggiunta sul posto e, insieme, hanno tirato fuori quel povero cagnolino spaventato.

Sono entrata nel bidone e ho raggiunto il cucciolo. Stava tremando, aveva freddo, paura e tanta fame. Era così piccolo… non doveva avere più di quattro settimane. Ed era confuso. Come se non capisse cosa gli fosse accaduto.