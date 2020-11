Questa è la storia di una donna affetta da una malattia che le ha impedito all’improvviso di continuare a vedere il mondo. Dopo 8 anni, la donna cieca piange e commuove tutti quando finalmente riesce a vedere per la prima volta il cane che ogni giorno la aiuta a vivere. Una scena davvero molto commovente.

Mary Sedgwick nel 1997 stava per finire la scuola di medicina in America. La studentessa, però, ricevette una diagnosi terribile: soffriva di neurite ottica bilaterale, una patologia che in pochi mesi l’ha resa cieca.

Purtroppo Mary Sedgwick sapeva che per lei non c’era niente da fare. Non sarebbe mai guarita e non sarebbe mai diventata un medico, come era invece il suo grande sogno.

Per Mary Sedgwick gli anni successivi sono stati molto difficili. Ha dovuto cambiare le sue aspettative per il futuro e trovare un modo per continuare a vivere il più normalmente possibile la sua vita.

Tutto è cambiato quando nella sua esistenza è arrivata Lucy, un cane guida di razza Golden Retriever. Grazie a lei poteva muoversi, si sentiva libera e aveva più fiducia in se stessa. Grazie a Lucy la sua vita è cambiata.

Fonte Pixabay

La donna americana ha sempre avuto un sogno. Poter vedere il suo cane, capire come fosse Lucy. In occasione di un congresso scientifico che si è svolto nella sua città, ha potuto indossare un paio di occhiali elettronici eSight che le hanno ridata la vista, ripristinando, con una telecamera ad alta definizione, parte della vista residua di Mary.

Donna cieca piange quando finalmente può vedere il suo cane guida: il video fa il giro del web

Il momento in cui Mary vede per la prima volta Lucy dopo 8 anni di vita insieme è incredibile.

Fonte YouTube Mary Sedgwick

Nel filmato scoppia in lacrime per la gioia di poter vedere il suo amato Golden Retriever.