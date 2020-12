Dopo 8 lunghi anni, il piccolo Junior ha potuto riabbracciare la sua famiglia umana: era stato portato via dai ladri

Dopo 8 lunghi anni di angoscia e disperazione, la famiglia ha potuto riabbracciare il loro amato cucciolo Junior. Purtroppo quando alcuni ladri sono entrati nella loro abitazione, lo hanno portato via e nessuno ha mai avuto notizie su di lui. I suoi amici umani, hanno provato a cercarlo per tutto il tempo.

La storia è iniziata nel 2012. Julia Nemeth ha adottato il cucciolo, quando aveva solamente pochi mesi di vita e sin da subito, tra loro è nato un legame davvero speciale. Erano diventati inseparabili.

La donna lo ha anche portato da un addestratore, per insegnargli tutti i comandi, per permettergli di giocare con i suoi bambini. Junior era molto felice, poiché si divertiva ed ha instaurato da subito un legame speciale con tutta la famiglia.

Un giorno, è avvenuto il dramma che ha sconvolto tutti. Quelle persone erano uscite per fare delle commissioni, ma nel momento in cui sono tornate a casa, hanno trovato la porta aperta. Sono subito entrate ed hanno trovato tutto in disordine.

Julia ha provato a cercare il cucciolo, ma di lui non c’erano tracce. Hanno avvisato in fretta la polizia, che è arrivata sul posto tempestivamente. Gli agenti, dopo i primi rilievi, hanno scoperto che Junior era stato portato via proprio dai malviventi.

La donna ha provato a pubblicare diversi appelli sul web e per anni, non ha mai avuto notizie del suo amato amico a quattro zampe. Tutti erano disperati, perché erano molto legati al cucciolo e non volevano un altro cane nella loro abitazione.

Il ritrovamento di Junior

Per anni la signora ha guardato le pagine Facebook dei rifugi, con la speranza di poterlo ritrovare. Però, un giorno è avvenuto il miracolo che tutti stavano aspettando. I volontari di Humane Society, hanno pubblicato la foto del cucciolo, dicendo che era con loro da 2 lunghi anni. Hanno provato a cercare la famiglia perfetta per lui, ma ogni volta veniva riportato indietro.

Julia ha capito subito che si trattava del suo Junior ed infatti, insieme al marito, sono saliti subito in auto per poterlo riabbracciare. La coppia ha raccontato tutta la vicenda ai ragazzi e nel momento in cui il cane li ha rivisti, si è ricordato subito di loro.

Gli è saltato praticamente tra le braccia e nonostante fossero passati 8 lunghi anni, il cane ricordava bene tutti i comandi che gli aveva insegnato la sua amica umana. Infatti è potuto tornare in fretta nella sua abitazione ed ha potuto riabbracciare anche i suoi piccoli amici umani.