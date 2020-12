Dopo 3 lunghi anni di disperazione ed angoscia, Mariah Mayflower ha avuto la possibilità di riabbracciare il suo cane Hannibal, che era scomparso. Non si era mai dimenticata di lui e nonostante fosse passato molto tempo, ha sempre pubblicato dei disperati appelli sul web, con la speranza di rivederlo.

CREDIT: FACEBOOK

La storia di questa donna è iniziata nel 2017. Aveva adottato il cucciolo molti anni prima e per lei era diventato un vero e proprio membro della sua famiglia.

Hannibal e la sua amica umana erano inseparabili. Amavano fare lunghe passeggiate e soprattutto poter passare il tempo a giocare e a divertirsi. Tutti rimanevano stupiti nel vedere il rapporto che avevano instaurato.

Un giorno la donna è stata costretta ad andare fuori città per lavoro. Ha chiesto ad una sua amica di prendersi cura di Hannibal ed ovviamente quest’ultima ha accettato immediatamente.

CREDIT: FACEBOOK

Proprio durante una di quelle notti, è avvenuto il dramma. Dei ladri sono entrati nell’abitazione e dopo aver visto il cucciolo, lo hanno spaventato e lo hanno fatto fuggire via. La vicina che si sarebbe dovuta occupare di lui, ha fatto la tragica scoperta la mattina seguente.

Ha subito chiamato la sua amica umana, che è tornata in fretta a casa. Ha trovato tutto in disordine e sin da subito, ha provato a cercare il cane in tutto il quartiere. Di Hannibal però, non c’erano tracce ed insieme ad un’associazione del posto, hanno pubblicato diversi appelli sul web.

La riunione tra Hannibal e la sua amica umana

CREDIT: ANIMALS OVER HUMANS

Un gruppo di volontari hanno appeso dei volantini in tutta la città. I giorni si sono trasformati in mesi ed in mesi, in anni. Nessuno purtroppo ha mai avuto notizie del cucciolo a quattro zampe.

Mariah durante quel lungo periodo, non ha mai smesso di cercare. Ha continuato a pubblicare degli appelli sul web. Un giorno un suo amico, le ha dato la bellissima notizia che desiderava. Sulla pagina Facebook di un rifugio, ha visto che i ragazzi stavano cercando una casa proprio per il piccolo Hannibal.

CREDIT: FACEBOOK

La donna quando ha visto le foto, ha capito in fretta che si trattava proprio del suo cane ed infatti è salita subito sulla sua auto ed è andata di corsa in quel posto. Il cucciolo quando l’ha vista non è proprio riuscito a trattenersi e le è saltato praticamente tra le braccia. Era felice di poterla rivedere ed infatti sono scoppiati entrambi a piangere.