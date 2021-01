Dopo che ha perso la vista, la sua proprietaria ha deciso di disfarsene nella maniera peggiore di tutte

Gettata via come se fosse spazzatura, Elsa viene salvata da una splendida donna dal cuore d'oro

Alcune persone non smettono mai di dimostrare la propria meschinità ed insensibilità e la storia della cagnolina Elsa ne è la chiara dimostrazione. La sua ex proprietaria, quando ha scoperto che era diventata cieca ad entrambi gli occhi, invece di aiutare e sostenere l’anziana cagnolina nei suoi ultimi mesi di vita, ha deciso di gettarla via, come se fosse un sacco di spazzatura.

Credit: Animal Rescue – YouTube

I nostri amici a quattro zampe hanno un’anima, che spesso è molto più sensibile di quella di molte persone. Quando diventano anziani, è normale che inizino a presentare alcuni problemi di salute, ma è proprio allora che il nostro affetto è più necessario per loro.

Questo concetto, evidentemente, non era chiaro a quella persona che ha vissuto per molto tempo con la cagnetta, prima di abbandonarla per strada nel momento in cui quella creatura indifesa ha perso la vista.

Spaesata, la cucciola si è ritrovata in un luogo che non conosceva, e senza l’usilio della vista, si stava letteralmente abbandonando ad una triste e solitaria morte.

Alcuni passanti, trovandosi da quelle parti, l’hanno vista e si sono fermati, ma oltre a fare una foto e caricarla su Internet, non hanno fatto nient’altro.

L’intervento di una donna dal cuore d’oro

Credit: Animal Rescue – YouTube

Tra i tanti, una donna in particolare ha deciso di avvicinarsi a lei e di verificare le sue reali condizioni.

Era terribilmente magra, sporca, stanca e completamente cieca. Dovevo fare qualcosa per salvarla. Anche una sola ora in più, poteva essere fatale per lei. Così l’ho caricata in auto e l’ho portata dal veterinario.

Il veterinario, oltre a fornirle delle immediate cure ed un pasto nutriente, ha verificato il microchip, che ha confermato l’effettiva proprietà da parte di una donna. Contattata, l’ex proprietaria ha comunicato al medico che non aveva alcuna intenzione di riprenderla con se.

La nuova vita di Elsa

Credit: Animal Rescue – YouTube

Le parole dell’ex proprietaria hanno lasciato di stucco sia il veterinario che la donna che aveva soccorso la cagnolina. Proprio la soccorritrice, innamorata di quella creatura pelosa affettuosa, ha deciso di regalarle una nuova opportunità di vita. Le ha dato il nome di Elsa e l’ha adottata ufficialmente. Ora Elsa è felice nella sua nuova casa, dove potrà contare sull’amore di persone che le staranno accanto fino alla fine dei suoi giorni.