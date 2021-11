Yuma cerca una casa amorevole. Tutti ricordano la storia di suo fratello, il pit bull Ares, gettato in mare dal suo ex proprietario lo scorso agosto a Villa Igiea, Palermo.

Dopo la vicenda, l’uomo di 33 anni è stato denunciato e adesso rischia di finire in carcere. Una condanna che arriverà grazie all’intervento dell’associazione Un atto d’amore onlus, che insieme al altre associazioni e alle testimonianze di alcune persone, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e il recupero del povero cane in un fondale di circa sette metri.

Il gip ha disposto anche il sequestro della sorella di 4 anni del povero Ares. Yuma adesso si trova nelle amorevoli mani dei volontari della stessa associazione e sta cercando una famiglia amorevole, che l’aiuti a superare i suoi traumi e che le regali una seconda possibilità di vita.

Ilenia Rimi, la delegata dell’associazione, ha spiegato che la cucciola è stata vaccinata e provvista di microchip. I ragazzi stanno curando ogni sua necessità, così come le cicatrici sul suo volto. È una cagnolina che cerca attenzioni e coccole e che grazie alla sua dolcezza ha conquistato il cuore di tutti. Cerca una casa, ma senza altri cani del suo stesso sesso.

Una vicenda che ha suscitato molta rabbia sul web e in molti oggi attendono la condanna definitiva per l’ex proprietario di Ares (ribattezzato dai volontari Jesus) e della sorella Yuma.

Chiunque fosse interessato a regalare la felicità alla cucciola di 4 anni, può contattare il numero degli appelli pubblicati sui social. I volontari affideranno Yuma soltanto dopo un colloquio e un periodo di pre-affido.

Non siamo arrivati in tempo per Ares ma Yuma è salva ed è in un posto sicuro. Continueremo a curare le cicatrici che ha sul volto, è vaccinata e microchippata, ma cerchiamo per lei un’adozione, è dolcissima e ha continuamente bisogno di coccole ma non è compatibile con cani femmine.