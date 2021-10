I volontari hanno salvato la vita di due cani randagi, che erano in condizioni disperate: ora hanno anche una famiglia

Una vicenda davvero bellissima è avvenuta poco tempo fa. Un gruppo di volontari sono riusciti a salvare la vita di due cani randagi, che erano in condizioni disperate. Avevano urgente bisogno di un posto caldo e di qualcuno disposto ad occuparsi di loro.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio meraviglioso, che ancora una volta ci fa capire l’impegno di queste persone dal cuore enorme. Ogni giorno si svegliano ed aiutano i nostri amici a quattro zampe che ne hanno più bisogno.

I ragazzi della Hope For Paws hanno ricevuto una segnalazione da parte di una donna che abitava nel quartiere. Li stava avvisando di aver visto i piccoli che vagavano soli e tristi per le strade.

Lei ha provato a dargli del cibo, ma erano talmente terrorizzati dagli esseri umani, che sono fuggiti via. Sono andati a mangiare solo dopo che la signora è rientrata nella sua abitazione.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari hanno capito subito che dovevano fare qualcosa per aiutarli. Per questo dopo aver preso tutto il necessario, sono andati presto sul posto per controllare.

Hanno girato a lungo per trovare i piccolini, ma alla fine quando sono riusciti a vederli, riuscire a catturarli si è rivelato essere un lavoro più difficile del previsto. Erano talmente spaventati che ogni volta che vedevano qualcuno camminare verso di loro, scappavano via.

Il salvataggio dei due cani e la loro trasformazione

Conquistare la loro fiducia era praticamente impossibile. Infatti i ragazzi sono stati costretti a catturarli con l’aiuto di una gabbia. I cuccioli erano sofferenti e tristi, ma quello era l’unico modo per salvarli da morte certa.

Una volta al rifugio, il medico li ha sottoposti ad un’accurata visita. Ha scoperto che nonostante tutto erano giovani. Avevano delle ferite, ma che per fortuna sarebbero guariti in poco tempo.

CREDIT: FACEBOOK

Li hanno sottoposti ad un bagno caldo e li hanno anche tosati. Grazie a queste piccole attenzioni, i cani sono tornati a fidarsi degli esseri umani in pochi giorni ed infatti i ragazzi, sono riusciti a trovare la famiglia umana perfetta per loro, poco tempo dopo.