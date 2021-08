Una storia bellissima, quella che si è diffusa sul web negli ultimi giorni. In uno zoo in Thailandia, una mamma tigre ha perso i suoi cuccioli dopo il parto ed entrata in uno stato di depressione che le ha impedito perfino di mangiare.

I suoi custodi si sono resi conto che la tigre stava rischiando di morire, così hanno provato a fare qualcosa per aiutarla. Hanno travestito dei maialini da tigre. Volevano tirarle su il morale, di certo non si aspettavano quello che è accaduto in seguito.

La reazione di mamma tigre

Mamma tigre, alla vista di quei maialini, ha trovato la forza per alzarsi e per ricominciare a vivere. Non solo non era più triste, ma ha deciso di adottarli e curarli proprio che come se fossero i suoi cuccioli.

Le foto hanno fatto il giro del mondo in breve tempo attraverso i social network. La prima immagine mostra mamma tigre incinta e le altre la mostrano dopo l’entrata dei maialini nella sua vita. I 5 animaletti rosa dormono sulla loro nuova mamma, la coccolano e la baciano e lei si gode con amore ognuno di quei meravigliosi momenti.

Spesso rimaniamo sbalorditi davanti a queste straordinarie amicizie, ma la natura non finirà mai di sorprenderci.

Gli animali possono soffrire un lutto

Anche se molti li considerano soltanto degli animali, è bene che sappiano che hanno dei sentimenti e proprio come noi possono soffrire per un lutto. Che si tratti dei loro cuccioli o dei loro proprietari. Negli ultimi anni, storie simili a quella di questa mamma tigre hanno conquistato le prime pagine dei giornali in tutto il mondo. Possono mostrare il lutto in diversi modi, smettendo di mangiare, iniziando a dormire di più, smettendo di giocare o essere socievoli come prima o magari cercando più attenzioni del solito.