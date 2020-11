Il cane al funerale della proprietaria, morta assassinata dal suo stesso figlio, non ne vuole proprio sapere di andarsene dal cimitero. Dopo la sua morte, non si dà ancora pace del fatto che non potrà più vederla e ricevere il suo amore. Per un animale domestico è straziante perdere chi si ama.

Fonte Pixabay

Questa è la triste storia di Verônica Badiani, uccisa dal figlio, e del suo povero cane, che non si rassegna a doverle dire addio.

Verônica Badiani è un’anziana donna di 61 anni, assassinata a Rio Bananal, a nord dell’Espirito Santo, in Brasile dal figlio. Al funerale erano presenti tutte le persone che contavano nella sua vita. E il suo cane.

Il cane ha seguito tutto la cerimonia e il momento della sepoltura, partecipando con uno sguardo triste che ha commosso tutti quanti. E alla fine della funzione, si è rifiutato di lasciare il cimitero di Santo Antonio.

Vera Lúcia Soela, una professoressa che abitava vicino a Veronica, ha pubblicato sui social media la foto del cagnolino durante il funerale della proprietaria.

Quella scena è stata molto commovente. Lì, dopo la sepoltura, il cane non ha voluto andarsene. Quando qualcuno ha cercato di prenderlo, ha persino ringhiato, perché non voleva lasciare quel posto.

E in breve tempo quello scatto è diventato virale su internet, ricevendo moltissimi commenti da persone che si sono commosse nel vedere una scena davvero molto toccante.

Fonte Pixabay

Il cane era molto legato alla sua proprietaria. E ha fatto di tutto per starle vicino fino all’ultimo. Ma purtroppo qualcuno ha deciso che il loro amore dovesse essere separato, in attesa di rivedersi sul ponte dell’Arcobaleno.

Cane al funerale della proprietario, uno scatto che non può non far commuovere

Il delitto ha scioccato l’intera città, che conta poco meno di 20mila abitanti. È stato molto triste per tutti apprendere la notizia del suo omicidio. Come lo è stato vedere le condizioni in cui si era ridotto il cane.

Fonte YouTube John Knowing

Per fortuna alcuni vicini di casa si prendono cura di questo povero cagnolino rimasto orfano.