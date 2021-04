Dopo l’ultima terribile esperienza, il volontario ha deciso di fare qualcosa per mettere fine a ciò che accade nella sua città

Douglas Pernell ha da sempre dedicato la sua vita ad aiutare gli animali abbandonati e bisognosi della sua città. Recentemente, si è imbattuto in un caso di abbandono riguardante 12 cuccioli appena nati gettati in un fosso.

Credit: Dave Hoefler / Unsplash

Sono il direttore di un rifugio per animali del posto e conosco fin troppo bene i casi di abbandono e maltrattamento che avvengono nella mia zona. Dopo la mia ultima esperienza, ho capito di dover trovare una soluzione definitiva, per mettere fine a tutto ciò.

Qualche crudele persona ha ben pensato di strappare via i cuccioli ad una mamma, subito dopo il parto, e di gettarli poi in un fosso. Se non fosse stato per Douglas, quelle povere creaturine sarebbero morte nel giro di poco tempo.

Quando li ho trovati, ero sconvolto. Ho fatto del mio meglio per aiutarli a sopravvivere senza la loro mamma. Purtroppo due di loro non ce l’hanno fatta. Ma sono riuscito a portare gli altri dieci al rifugio.

Il volontario ha allertato anche le autorità, denunciando il caso di abbandono. Ed ha iniziato a prendersi cura dei cagnolini, nutrendoli con un biberon.

La denuncia di Douglas Pernell

Credit: Dave Hoefler / Unsplash

Le forze dell’ordine e i volontari del rifugio di Douglas Pernell stanno indagando senza sosta, per riuscire a risalire agli autori dell’orribile gesto. Sono stati pubblicati diversi appelli anche sui social network, con la speranza che qualcuno riconosca i cuccioli e denunci il loro proprietario.

Credit: Dave Hoefler / Unsplash

Douglas è convinto che, se tutta la comunità si batterà per risolvere questo caso, un’altra persona ci penserà due volte prima di abbandonare ancora un povero animale. Perché consapevole di quali sarebbero poi le conseguenze.

Dagli ultimi aggiornamenti pubblicati dal volontario, abbiamo scoperto che i cagnolini si stanno riprendendo tutti e stanno crescendo bene. Quando saranno abbastanza grandi da badare a se stessi, si provvederà a trovare per loro una casa amorevole dove vivere felici.