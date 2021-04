Una donna chiamata Cindy Hain ha deciso di parlare del motivo per cui ha adottato un altro cane abbandonato. Purtroppo è stato vittima crudeltà e maltrattamenti, ma grazie a queste persone ora sta facendo già molti progressi. La sua storia infatti è diventata virale sui social.

Purtroppo non tutti i nostri amici a quattro zampe, riescono a trovare delle famiglie amorevoli sin da subito.

Questo cane è stato trovato da un gruppo di volontari, solo ed abbandonato per le strade della sua città. Vederlo in quelle condizioni li ha distrutti.

Quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici umani, hanno deciso di lasciarlo a badare a sé stesso, con un nastro intorno al muso, per evitare di farlo abbaiare. Inoltre, era anche magro e disidratato.

Il suo sguardo era triste, proprio a causa di ciò che aveva passato. Non si fidava affatto degli esseri umani ed era comprensibile, viste le sue gravi condizioni di salute.

I volontari non potevano lasciarlo in quello stato. Infatti dopo aver conquistato la sua fiducia, hanno deciso di prenderlo e portarlo nel loro rifugio, per cercare di aiutarlo a riprendersi da quella brutta esperienza.

La guarigione e la nuova vita del cane abbandonato

Si sono presi cura del cucciolo per settimane. Hanno anche pubblicato la vicenda sul web ed ovviamente, visto ciò che aveva vissuto, è diventata presto virale.

Cindy in casa aveva già un chihuahua di 15 anni, per questo non aveva intenzione di adottare un altro cane. Tuttavia, quando il suo amico veterinario le ha telefonato per informarla della situazione di questo piccolo, ha deciso di intervenire.

La donna è andata al rifugio insieme al marito. I due hanno fatto molte domande e alla fine, dopo alcuni minuti hanno deciso di adottarlo per sempre. Non potevano più lasciarlo andare. Oggi grazie al loro impegno ed al loro amore, si sta riprendendo e sta facendo molti miglioramenti.