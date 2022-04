Perdere il proprio fedele amico a quattro zampe è una tragedia inimmaginabile, soprattutto se questo avviene dopo una vicenda traumatica per tutti. Ma nessun proprietario perde mai le speranze di poter riabbracciare il proprio pets. Il cane ritrovato il giorno dopo una frana tremenda è una bellissima storia a lieto fine. E la reunion è da lacrime.

Il 15 febbraio scorso una terribile frana ha sconvolto la vita degli abitanti di Petrópolis un comune del Brasile nello Stato di Rio de Janeiro, parte della mesoregione Metropolitana di Rio de Janeiro e della microregione di Serrana.

Molti hanno perso la loro casa, in seguito alla frana che si è verificata dopo un terribile temporale. Altre persone, invece, hanno perso i loro animali domestici. Per fortuna uno di loro ha potuto riunirsi con il suo amato peloso, in una scena che ha commosso tutti quanti.

Carlos Menezes è un pubblicista che in poco tempo ha visto la sua vita distruggersi a causa della frana. Nella terribile tragedia risultano ancora dispersi la nonna di 65 anni e il fratello di 18 anni, che ancora mancano all’appello.

Scavando tra il fango e le macerie, però, Carlos Menezes ha potuto ritrovare il giorno dopo il temporale e la frana Pitoco, il suo dolce animale domestico. Il cane era stato adottato dalla sua famiglia un anno fa e ha sempre vissuto insieme a loro da quel giorno.

Cane ritrovato il giorno dopo la frana: la reunion ha commosso tutti quanti

Il cane non è finito sotto le macerie, ma si trovava sulla collina dietro l’officina. Aveva però paura di scendere. Così il proprietario si è precipitato a recuperarlo, portandolo in braccio per non doversi più separare da lui.

Purtroppo 136 persone sono morte in città in seguito al maltempo che ha colpito la zona. E 213 sono ancora disperse. Speriamo che il ragazzo possa anche ritrovare sani e salvi la nonna e il fratello: lo speriamo di tutto cuore.