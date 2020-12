Cane Yorkshire libero, finalmente, dopo aver vissuto una vita intera all’interno di una gabbia troppo stretta per lui. Sarebbe stata troppo stretta per chiunque. Chi vorrebbe vivere ogni giorno in una prigione senza aver alcuna colpa? Siete pronti a scoprire la triste storia di Cesar, il cucciolo finalmente liberato?

Fonte Pixabay

Let’s Adopt International ha salvato sei Yorkshire da un allevamento di cuccioli a Siviglia, in Spagna. Uno di questi cani si chiamava Cesar ed era un cucciolotto anziano di circa 10 anni, che aveva sempre vissuto in una piccola gabbia.

In 10 anni di vita non aveva mai lasciato la sua gabbia, toccato l’erba, sentito il sole caldo sulla sua pelle. Perché Cesar serviva solo per l’allevamento dei cuccioli. Tante le cucciolate nate per merito suo, ma lui non aveva visto nessuno dei suoi figli-

Il povero cucciolo non aveva mai ricevuto cure mediche, era pieno di zecche e di pulci. E non aveva nemmeno mai giocato con altri cani. Aveva subito abusi profondi che avevano pesato sulla sua salute.

Viveva nella sporcizia e nel fango, che andavano a intaccare la sua pelliccia, che era un disastro. Era tutto sporco e non si fidava più degli esseri umani: e come dagli torto?

Il cane Yorkshire libero grazie ai soccorritori volontari

Let’s Adopt International ha salvato Cesar e i volontari lo hanno subito portato da un veterinario. Che lo ha curato per i parassiti e lo ha vaccinato. Lo yorkshire si è subito sentito meglio.

Depresso e triste, aveva bisogno di sostegno per poter tornare a vivere. E grazie ai volontari e a una nuova famiglia, Cesar è riuscito a uscire dal suo inferno.

Fonte YouTube Viktor Larkhill

Cesar si è subito innamorato della sua nuova mamma e del suo papà. Finalmente, dopo aver vissuto in una gabbia, il piccolo Cesar è libero.