Un terribile episodio è avvenuto all’inizio di novembre di quest’anno. Una donna ha trovato un cane abbandonato chiuso in una gabbia, sul ciglio di una strada. Ha voluto pubblicare l’accaduto sui social ed è presto diventato virale. Una famiglia amorevole si è fatta avanti per poterlo adottare.

Era un giorno come un altro per la signora. Era uscita in macchina per andare a lavoro.

Mentre stava passando su una strada del suo quartiere, ha notato una strana gabbia da lontano. Non riusciva a capire bene di cosa si trattasse, ma nel momento in cui si è avvicinata ha fatto la terribile scoperta.

Quel cagnolino aveva lo sguardo rivolto verso il basso. Era triste e confuso da ciò che stava vivendo. Probabilmente non riusciva a credere che i suoi amati amici umani, avessero potuto fargli una cosa del genere.

Lui voleva solo tornare nella sua abitazione, dove si sentiva protetto ed al sicuro. La donna è rimasta talmente sconvolta dall’accaduto, che ha voluto pubblicare delle foto sul web, con un lungo post. Ha scritto:

L’ho visto solo e depresso. Non voglio criticare le scelte della sua famiglia. Infatti non sono qui per giudicare. Per ora ho deciso di portarlo a casa con me, ma io non posso tenerlo. Chiedo aiuto a tutti voi, per trovare una sistemazione adatta a lui. Voglio solo che trovi un posto sicuro in cui si possa rifugiare.

L’intervento della comunità per il cane abbandonato

Ovviamente questo post è diventato presto virale. Lo hanno pubblicato anche sul gruppo Facebook Lost Animal Findings e da quel momento in molti si sono fatti avanti per potergli trovare una casa per sempre.

Una coppia che vive in quel quartiere, si è occupata di lui per diverse ore, mentre la donna era a lavoro. Lo hanno aiutato ad ambientarsi e soprattutto hanno cercato di fargli dimenticare tutto ciò che aveva subito.

In molti si sono fatti avanti per potergli donare una casa, ma quei due ragazzi, colpiti dalla sua personalità e della sua fedeltà, hanno deciso di adottare il cane. Finalmente anche per questo piccolo a quattro zampe è arrivata la sua seconda possibilità di vita.