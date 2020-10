L'incredibile storia di Dou Dou, il cagnolino che ha camminato per 26 giorni per tornare a casa

Un’incredibile storia è stata pubblicata pochi giorni fa. Il protagonista è un cagnolino, chiamato Dou Dou che ha camminato per 26 giorni per riuscire a tornare a casa. La sua famiglia era molto preoccupata per le sue condizioni, ma quando lo hanno visto sono rimasti a bocca aperta. Non si aspettavano che potesse fare una cosa del genere.

Era un giorno come un altro per una coppia che vive in Cina. Si stavano preparando, poiché dovevano andare a trovare i loro familiari in un’altra città, che era distante più di 100 chilometri.

Per questo hanno deciso di svegliarsi presto e mettersi subito in viaggio. Ovviamente anche il cane doveva andare con i suoi amici umani, poiché non l’avrebbero mai potuto lasciare a casa da solo.

Durante il tragitto, però, il papà si è fermato in un’area di servizio, perché il loro bambino doveva andare in bagno. Quando sono ripartiti nessuno della famiglia si è reso conto che in realtà il piccolo a quattro zampe era sceso dall’auto.

Dou Dou non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi in quella situazione. Tuttavia, invece di disperarsi, ha deciso di percorrere di nuovo la strada che avevano appena fatto, per riuscire a tornare nella sua abitazione.

I suoi amici umani, si sono accorti della sua scomparsa solo quando sono arrivati a destinazione. Tutti erano disperati ed infatti la famiglia, il giorno seguente è tornata in quell’area di servizio per cercarlo. Però del loro amato cucciolo non c’erano tracce.

Il lungo viaggio di Dou Dou

Erano molto preoccupati, speravano che qualche persona dal cuore gentile lo avesse trovato ed avesse deciso di adottarlo. Per loro Dou Dou era un membro importante della famiglia e vivere senza di lui era difficile.

Una mattina, esattamente 26 giorni dopo la sua misteriosa scomparsa, è accaduto qualcosa di davvero incredibile. La donna quando ha aperto la porta, ha scoperto che il suo cagnolino era fuori e li stava aspettando.

Tutti sono rimasti stupiti nel vederlo, ma erano molto felici. Purtroppo a causa del periodo che ha passato fuori casa, era magro e disidratato, ma grazie all’amore ed alle cure dei suoi amici umani, è riuscito a riprendersi in fretta.