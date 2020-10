Ha dato alla luce 12 cuccioli. E pensare che era destinata ad essere addormentata per sempre. Non fosse intervenuta una famiglia che ha deciso di salvarle la vita, anche se nessuno sapeva della gravidanza in corso. E così grande la sorpresa per tutti quando la Labrador incinta è diventata mamma.

Audrey Hampshire e Maynard Dockerty vivono a Weymouth, in Inghilterra. Un giorno si sono imbattuti nella storia di un cane che doveva essere abbattuto. E hanno deciso di salvarlo.

Audrey Hampshire e Maynard Dockerty non sapevano che il cane fosse incinta. Quando hanno preso Boo da un rifugio in Serbia dove era ospitata e che doveva essere soppressa nessuno era a conoscenza della gravidanza.

La coppia aveva appena perso il loro cane di 3 anni. E loro provavano un gran dolore. Quindi hanno deciso di salvare un altro cane e si sono imbattuti in Boo su Facebook.

Rischiava di morire se nessuna l’avesse adottata in tempo. E Audrey Hampshire e Maynard Dockerty si sono subito innamorati di lei.

Poche settimane dopo aver adottato Boo, la coppia si è accorta che stava ingrassando rapidamente. Forse la stavano viziando un po’ troppo e così l’hanno portata dal veterinario. Che invece ha svelato l’arcano.

Dall’esame ecografico sono stati identificati sei cuccioli. I nonni erano senza parole. Ma non si sono più ripresi dopo che Boo in realtà ha dato alla luce 12 cuccioli.

Fonte Pixabay

La labrador incinta e i 12 cuccioli come stanno?

Mamma e cuccioli stanno tutti bene. I 12 piccoli di Labrador sono venuti al mondo senza complicazioni e in ottima salute. Certamente non è stato facile, ma Boo è stata bravissima. E accanto aveva una famiglia amorevole pronta a sostenerla.

Fonte YouTube Charcoal Labrador Retrievers

Audrey e Maynard erano preoccupati della gestione dei cuccioli, ma molti si sono offerti di adottarli e molti altri hanno invece fatto delle offerte per pagare tutte le spese.