Due cuccioli di Alaskan Malamute incontrano la sorellina per la prima volta (VIDEO)

In questo dolce e tenero video si vede come due cuccioli di Alaskan Malamute incontrano la sorellina umana per la prima volta

In questo splendido video della durata di dieci minuti si vede come due cuccioli di Alaskan Malamute incontrano la sorellina per la prima volta. Fare incontrare i bambini e i cani è un’esperienza incredibile e questa famiglia amorevole è particolarmente dolce e attenta ai bisogni di tutti. Fortunatamente i padroni e genitori della bambina hanno deciso di immortalare questo magico momento e di condividerlo con il mondo del web.

I due cani, due cuccioli di Alaskan Malamute incontrano la sorellina umana per la prima volta e ne rimangono davvero estasiati; i pelosi sono davvero emozionati e guardano in modo innamorato la piccola umana che riposa e che è anche molto tranquilla. L’emozione che ne scaturisce fuori è davvero incredibile. Il video che conta oltre sei milioni di visualizzazioni è davvero dolcissimo.

Il due pelosi proteggeranno la loro sorellina umana in ogni momento della giornata, anche se la bambina è ancora troppo piccola per capire. Uno dei due pelosi non riesce proprio a staccarsi della piccola; resta sempre accanto a lei in qualsiasi momento. Il peloso è di una felicità incontenibile e non riesce proprio a starle lontano. Il peloso osserva sempre la piccola con amore e altrettanta gelosia, il suo senso di protezione infatti è davvero molto alto; qualsiasi cosa la bambina faccia, il suo cane è sempre accanto a lei e non la lascia da solo nemmeno per un singolo secondo.

A volte si pensa che l’arrivo di un nuovo membro della famiglia possa essere fonte di stress eccessivo per i cani; spesso però in realtà non è così e questi due Alaskan Malamute sono la prova vivente che l’amore può oltrepassare i confini della specie. L’amore che lega questa famiglia è davvero unico ed è impossibile non commuoversi.

