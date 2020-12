Due cuccioli di Husky decorano l’albero di Natale (VIDEO)

In questo dolce e divertente video si vede come due cuccioli di husky decorano l'albero di Natale in compagnia dei loro dolci padroni

In questo e dolcissimo video si vede come due cuccioli di Husky decorano l’albero di Natale in compagnia dei padroni; permettendo perfino la possibilità di interagire direttamente con le decorazioni. Il periodo natalizio è il periodo più bello dell’anno, ed è proprio in questo periodo in cui ci si emoziona, soprattutto se si tratta di piccoli gesti ma sentiti.

Anche i pelosi riescono a capire la magia di questo periodo particolarmente colorato, perché sono attratti moltissimo dalle luci e dalle decorazioni. Soprattutto in questa fase della vita così difficile per tutto il mondo, assistere a scena come queste è motivo di gioia. Ci si emoziona infatti moltissimo a vedere scene di serenità come queste. I padroni di questi cagnoloni inoltre tendono a includere i pelosi in goni scelta della casa. I pelosi assistono perfino all’apertura dell’albero e giocano anche con la scatola. Amare un cane è un sentimento in grado di comportare emozioni giganti; permettere ai cani di partecipare ad ogni evento famigliare rende molto felice i pelosi che non possono non provare forti emozioni.

Il video, che dura circa sei minuti, è davvero molto emozionante e divertente e risulta impossibile non provare tenerezza; due cuccioli di Husky decorano l’albero di Natale in compagnia dei padroni; i propri padroni che sono felici di condividere questo momento con il loro dolce peloso. Anche i piccoli sono felici di avere aiutato i loro padroni durante questo momento importante; l’amore di questi padroni nei confronti dei pelosi è davvero molto forte e la loro famiglia sicuramente non escluderà mai i piccoli da eventi così importanti.

https://www.youtube.com/watch?v=mqV3RN6kMiY&ab_channel=GonetotheSnowDogs

È bene ricordare, soprattutto in questo periodo che esistono degli alimenti natalizi da non dare al cane, che possono compromettere la sua salute. Il Natale è motivo di grande gioia e si cucinano cose parecchio buone, a cui i pelosi però non possono accedere. Fortunatamente esistono tantissimi alimenti che si possono somministrare ai cani e che sono molto gustosi.

