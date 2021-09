Dove potrebbero vivere due rane adottate se non in una casa delle bambole pensata appositamente per loro dalla famiglia che ha deciso di accoglierli nella sua vita? Tiara Meagher ha due animali domestici davvero molto particolari. Si chiamano Snoop e Martha e hanno incontrato una donna che ama tutti gli animali, anche se non sono comuni pets.

Chi ha mai sentito di qualcuno che ha adottato due rane per alleviare stress e depressione da pandemia? Sicuramente gli animali da compagnia sono stati un ottimo rimedio per chi è stato costretto a casa dal virus e dalle restrizioni imposte in tutto il mondo. Ma adottare due rane è alquanto stravagante.

Circa sei mesi fa, Tara ha portato a casa sua Snoop e Martha, un paio di bellissime rane delle quali si è innamorata a prima vista. Ora non potrebbe pensare alla sua vita senza di loro, anche perché trascorre con questi piccoli anfibi molto tempo e adora vederli esplorare il loro piccolo mondo.

Le ho prese quando ho iniziato a sentirmi giù intorno ai quarant’anni e da allora mi hanno fatto sorridere ogni giorno. Entrambi gli animali escono per salutarmi quando passo vicino a casa loro ogni mattina. Ogni giorno è un’esperienza speciale per conoscere le due rane.

Tara porta fuori Snoop e Martha di tanto in tanto in modo che possano vivere piccole avventure durante le quali scatta bellissime fotografie. E da qualche tempo ha anche pensato per loro a una casa delle bambole con tanto di mobili e accessori.

La storia delle due rane adottate ha conquistato tutto il mondo

Mia madre ha acquistato la casa delle bambole anni fa durante una vendita in garage, e da allora l’ abbiamo rinnovata e arredata.

Queste le parole della mamma umana delle due ranocchie, che hanno subito iniziato ad amare la loro nuova casa per sempre.