Duke è il cane protagonista di questa storia, allevato e riabilitato da Roberta Sà Griner e la sua famiglia. Da sempre queste persone si occupano del reinserimento di animali particolari e Duke rimarrà per sempre il loro caso più impegnativo. Questo American Bulldog apparteneva ad una famiglia che non si è mai davvero presa cura di lui.

Quei perfidi proprietari si divertivano a legargli le zampe e poi lo deridevano, mentre lui cercava inutilmente di liberarsi. Così, Duke è cresciuto come un cane impulsivo e nervoso. Nel 2014, quando aveva soltanto 3 anni, quelle stesse persone decisero di abbandonarlo su un’autostrada.

Grazie a qualche conducente che ha lanciato l’allarme, i volontari della Greater Charlotte SPCA sono riusciti a salvarlo e lo hanno affidato alle cure di Roberta, esperta nel settore.

Purtroppo Duke aveva dei seri problemi di ansia e si è rivelato un problema per la famiglia. Dentro casa stava bene, ma ogni volta che vedeva persone estranee e altri cani, non riusciva a contenersi.

La sua stazza, con il suo nervosismo, terrorizzavano chiunque e lo etichettavano come cane pericoloso. Roberta nei mesi ha contattato diversi esperti, con la speranza che lo aiutassero a controllare i suoi problemi comportamentali.

Dopo un anno di addestramento, Duke si era trasformato in un cane educato e aveva imparato ad andare d’accordo con tutti. Alla fine è riuscito anche a trovare una casa amorevole.

Purtroppo dopo altri 3 anni, le cicatrici di Duke sono riaffiorate.

La nuova famiglia di Duke si è resa conto che l’animale era cambiato. Era diventato particolarmente possessivo nei confronti dei suoi giochi e non tollerava più i bambini. Alla fine si sono trovati costretti a riportarlo al rifugio.

Quando i volontari hanno telefonato a Roberta, spiegando quanto accaduto, la donna a malincuore ha rifiutato il compito. Aveva avuto delle bambine negli anni e, in quel momento, ha deciso di mettere la loro sicurezza al primo posto.

Nel corso dei mesi, Roberta ha capito che senza di lei, per Duke sarebbe stata la fine. Così ha deciso di portarlo a casa e di tenerlo per tutto il tempo legato al suo guinzaglio.

Proprio quando sembravano non esserci più speranze, è accaduto un miracolo. Veronica, la figlia di 6 anni di Roberta, ha iniziato a legare con Duke e il cane l’ha scelta come sua umana.

Un giorno li ho trovati a dormire accoccolati. Veronica riesce a far sentire Duke protetto e al sicuro. È molto triste che un cane come lui abbia dovuto vivere una vita così, per colpa dei suoi precedenti proprietari.