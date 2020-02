Dymika, il gattino con le protesi che può camminare di nuovo (Video) La storia di Dymika, il gattino che ha perso le zampe dopo l'abbandono e che ora può camminare di nuovo grazie alle nuove protesi: il video della sua rinascita

Oggi vogliamo mostrarvi il video della rinascita di Dymika, un gattino che dopo aver perso le zampe ha potuto camminare di nuovo. La storia di questo amico a quattro zampe è una storia che ha un doppio messaggio importante.

Da una parte dimostra quanto i nostri amici a quattro zampe spesso siano vittime della crudeltà umana. Perché Dymika ha perso le sue zampe a causa dell’abbandono della sua famiglia. Dall’altra, invece, la storia di questo felino ha il compito di dimostrare ancora una volta quanto coraggiosi e forti siano i nostri amici a quattro zampe.

Animali che, nonostante le grandissime sofferenze e gli ostacoli che la vita ha messo loro davanti, non si arrendono mai. Animali che dimostrano che grazie alla loro forza di volontà e al loro coraggio, una rinascita è possibile. Una rivincita è possibile. Come dimostra anche la storia di Cinnabon, il gattino dal passato difficile che oggi è finalmente felice.

E anche la storia di Dymika è la storia di un gatto che ne ha passate davvero tante. Questo amico a quattro zampe è stato trovato nelle valli innevate di Novosibirsk, in Russia. Abbandonato dalla sua famiglia, per poco non perdeva la vita a causa del freddo.

I veterinari sono per fortuna intervenuti in tempo, anche se per salvargli la vita hanno dovuto amputargli tutte e quattro le zampe. E così questo bellissimo amico a quattro zampe si è salvato, ma ha dovuto rinunciare alla possibilità di camminare.

Ma per fortuna la sua storia ha fatto il giro del mondo. È arrivata così lontano che un team di esperti medici ha deciso di provare a dargli una mano. E lo hanno fatto realizzando delle speciali protesi in 3D.

Grazie a queste protesi, Dymika ha potuto camminare di nuovo. Ecco quindi il video della rinascita di Dymika, il gattino che aveva perso le zampe a causa dell’abbandono e che oggi può camminare di nuovo.

