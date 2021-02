È morta in modo improvviso la piccola Cleo. Il dolore della cantante: “Non me ne faccio una ragione”

"Non me ne faccio una ragione", il post d'addio di Fiordaliso dopo la morte di Cleo

A dare la triste notizia, è stata proprio Fiordaliso. La cantante ha dovuto dire addio alla chihuahua Cleo. Aveva adottato la cagnolina circa quattro anni fa e da quel momento, era diventata parte fondamentale della sua vita. Marina Fiordaliso ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter, accompagnato da una foto della piccola Cleo:

Il mio cuore si e’ di nuovo incrinato …se ne’ andata improvvisamente..BUON PONTE PICCOLA …mi hai dato tanto ..non me ne faccio una ragione ..CLEO ♥️ pic.twitter.com/Z7J3mSlsjT — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) January 28, 2021 Credit: @Fiordaliso – Twitter

Fiordaliso non ha mai nascosto il suo grande amore per gli amici a quattro zampe e la scomparsa improvvisa della sua cagnolina, ha lasciato un grandissimo vuoto nel suo cuore. In passato, durante una puntata de La vita in diretta, la cantante aveva raccontato la storia dell’adozione della cucciola.

Il racconto di Fiordaliso sull’adozione di Cloe

Cleo era stata abbandonata in un cespuglio, sola e spaventata. Il canile di Castelvetro Piacentino l’aveva raccolta e i volontari si erano occupati delle sue cure e della sterilizzazione. La cantante aveva letto la sua storia sui social e subito si era offerta di accoglierla a casa sua.

Da quel giorno, Fiordaliso è diventata la mamma umana della piccola Cleo e l’ha amata ogni giorno della sua vita, facendole dimenticare il suo triste passato. Ora la spiacevole notizia che la cagnolina è venuta a mancare in modo improvviso e inaspettato.

Tanti i messaggi di supporto sotto il post della cantante, da parte dei suoi fan ma anche di colleghi del mondo dello spettacolo. La piccola Cleo è volata sul ponte dell’arcobaleno e adesso toccherà a lei proteggere da lassù la sua adorata mamma.