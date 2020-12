La nota attrice statunitense Mandy Moore ha da poco subito una perdita. Proprio lei ha dato la triste notizia, con un post straziante sui social. Tra non molto diventerà mamma per la prima volta, anche se Mandy sa già cosa voglia dire provare un amore incondizionato verso qualcuno. Per anni, ha vissuto al fianco dei suoi due cani, Joni e Jackson. E la triste notizia, riguarda proprio uno di loro:

Credit: Mandy Moore/Instagram

Ieri sera abbiamo perso la nostra ragazza, aveva quasi 13 anni. Una settimana fa ha subito un importante intervento chirurgico e fino a ieri si stava riprendendo. Il mio cuore è completamente spezzato. Lei è stata il mio primo amore e la mia migliore amica. In ogni svolta della vita di questi ultimi dieci anni e ad ogni cambiamento, lei era proprio lì. Ora c’è un profondo abisso di vuoto che non sarà mai riempito. Ma sono così grata per la sua dolce natura e per la connessione infinita, la compassione, la responsabilità, la pazienza e la devozione che l’amore di un animale domestico può portare nella vita.

Con le sue parole, Mandy Moore è arrivata dritta al cuore dei suoi numerosi fan, che le hanno mostrato vicinanza e comprensione. L’attrice era convinta che Joni avrebbe accolto con lei il suo bambino, ma invece è morta improvvisamente, lasciando un vuoto troppo grande.

Credit video: The Kelly Clarkson Show – YouTube

Mandy Moore e l’adozione di Joni

Credit: Mandy Moore/Instagram

La Moore aveva adottato la cucciola dal rifugio The Barking Lot Rescue a San Diego e aveva scelto il suo nome, in onore di Joni Mitchell. I volontari l’avevano trovata per la strada e quando l’attrice ha visto il suo musino, se ne è perdutamente innamorata. Da quel giorno, sono passati 13 anni e ora ha dovuto dirle addio.

Ha sempre raccontato di quanto Joni amava mangiare qualsiasi cosa e soprattutto amava addormentarsi sotto i raggi del sole.

Poco prima della sua morte, Mandy si è resa conto che qualcosa non andava. Joni non aveva mangiato e questo non era da lei. Aveva anche difficoltà a respirare, così l’attrice senza esitare. l’ha portata dal veterinario. Dopo poche ore nello studio, ha capito che era arrivato il momento di salutarla per sempre.

Mandy Moore è diventata famosa dopo aver interpretato la protagonista del famoso film I passi dell’amore.