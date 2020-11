Martyn Lewis, Josh Hochberg e Jeff Stewart sono i tre piloti che sono accorsi in aiuto di organizzazioni no profit

Un gruppo di piloti si è offerto di trasportare gratuitamente gli amici a quattro zampe fino alle famiglie alle quali sono destinati ed aiutare così un organizzazione che svolge uno dei lavori più importanti. Milioni di persone in America e in tutto il mondo, contano sui loro fedeli cani di servizio, per poter vivere una vita normale.

Fonte: Instagram / ccicanine

Non tutti i cani però, possono imparare a diventare cani di servizio ed è per questo che esistono corsi di addestramento e organizzazioni che si occupano di loro e che poi provvedono ad affidarli alle persone che ne hanno bisogno.

In questo periodo di emergenza sanitaria, il trasporto di questi animali si è però ritrovato di fronte a molti ostacoli.

La Canine Companions for Independence è una di queste organizzazioni e lavora principalmente con Golden e Labrador Retriever, per trasformarli in cani da assistenza altamente addestrati.

Credit video: Canine Companions for Independence – YouTube

La sede di questi ragazzi si trova in California, ma grazie al loro straordinario lavoro, riescono a far arrivare gli animali in diversi stati.

Il lockdown, purtroppo, sta rendendo difficile organizzare i viaggi, tra voli cancellati e voli in ritardo.

L’incredibile supporto dei tre piloti

Fonte: Instagram / ccicanine

Tre piloti hanno deciso di dare il loro contributo, affinché questi cani raggiungano le loro destinazioni. Martyn Lewis, Josh Hochberg e Jeff Stewart sono i tre uomini volontari e le loro immagini sono diventate virali suoi social network.

Hochberg porta sempre con se le sue due figlie, che si occupano personalmente della cura degli amici a quattro zampe. Da quando ha deciso di dare il suo contributo, il pilota ha scoperto il suo grande amore per gli animali e lui stesso ha deciso di adottare un cucciolo.

Fonte: Instagram / ccicanine

Non solo stanno dando il loro aereo, ma il loro tempo, il loro carburante… Stanno uscendo per giorni interi … è semplicemente incredibile.

Al momento, ci sono ancora circa 400 persone là fuori che aspettano il loro cane guida. La maggior parte di loro sono persone con disabilità fisiche che si affidano a cani guida per condurre una vita il più normale possibile. Ma grazie all’organizzazione e ai tre piloti, presto tutti loro saranno soddisfatti.